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Sadziedas paši mazākie novada dziedātāji

Iveta Rozentāle
08:17, 3. Jūn, 2026

Izjusts dziedājums. Absolūtā uzvarētāja titulu vecākajā grupā saņēma Saira Māra Zujāne, kura dziedāja “Tumša nakte, zaļa zāle” un “Ābeļziedi baltie”. FOTO: Sintija Lazdiņa

Pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī Nītaures Kultūras namā un Jaunpiebalgas Kultūras centrā pavasaris aizvadīts ļoti skanīgi, jo tur paši jaunākie dziedātāji gatavojās un drosmīgi uzstājās “Cālī”, lai maija izskaņā no visa novada sanāktu Cēsīs uz skaistiem dziedāšanas svētkiem – mazo vokālistu konkursu “Cēsu novada Cālis 2026”.

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mū­zikas vidusskolas atbalsta biedrība sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu (AKCMV) pulcēja mazos dziedātājus koncertzāles “Cē­sis” Kamerzālē, lai sniegtu iespēju pašiem mazākajiem Cēsu novada vokālistiem parādīt savu talantu plašākas auditorijas priekšā.

Konkursā piedalījās 24 dalībnieki, šoreiz tikai viens no jaunajiem dziedātājiem bija puisis. Konkursantus “Smurfu ciemā” sagaidīja Pasaku feja, Smurfete, Cepurnieka kungs, kura tēlā bija iejuties AKCMV direktors Vigo Račevskis, un Skaņu vīrs Cindulis. Katrs mazais dziedātājs drosmīgi un skanīgi izpildīja divas dziesmas, vienu no tām – tautas dziesmu. Kamēr bērni, vecāki, vecvecāki un pedagogi gaidīja rezultātus, ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas skolas jaunāko klašu audzēkņi.

Jaunie vokālisti tika vērtēti trijās vecuma grupās, žūrijā darbojās AKCMV vokālā pedagoģe un džeza dziedātāja Edīte Štrausa, AKCMV vokālā pedagoģe un džeza dziedātāja Kris­tīna Šnepste un AKCMV solfedžo un ģitāras spēles pedagoģe Elita Zviedrāne. Absolūtās uzvarētājas titulu jaunākajā grupā saņēma Amēlija Malnace, kura pārstāvēja Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādi (skolotāja Monta Šmite), vidējā grupā – Elīza Marta Avotiņa, kura apmeklē Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestādi (skolotāja Indra Kumsāre), vecākajā grupā – Saira Māra Zujāne no Liepas pirmsskolas “Saulīte” (skolotāja Līva Zvaigznīte).

“Cāļu” konkursa pieredzējusī žūrijas dalībniece Elita Zvied­rāne “Druvai” pauda lielu gandarījumu par šī gada bērnu sniegumu: “Šogad “Cālis” bija krietni kvalitatīvāks nekā iepriekš, bērni dziedāja tīrā intonācijā un priekšnesumos pat izmantoja instrumentus – tiešām spēcīgi un talantīgi. Redzu, ka šī vokālā konkursa kvalitāte gadu no gada aug. Bērniem viena no dziesmām bija jāizvēlas tautasdziesma, un zināms, ka tās nemaz nav viegli izpildīt, jo īpaši plašākā diapazonā. Šķiet, vislielākā konkurence bija vecākajā grupā, kur arī žūrijai visgrūtāk bija izvērtēt, kurš ir absolūtais uzvarētājs, jo visi bija spēcīgi, ar lielisku repertuāra izvēli. Jāteic, uzvarētājas dziedātā “Tumša nakte, zaļa zāle” ir ļoti grūta dziesma, un sniegums bija tiešām iespaidīgs, vēl jo vairāk ņemot vērā bērnu vecumu. Domāju, jauno vokālistu spēcīgais sniegums saistīts ar to, ka pedagogi īpaši vērtējuši, kuru uz konkursu sūtīt un kuru tomēr nē, atlase bijusi diezgan stingra.” Elita Zviedrāne arī piebilda, ka pievienotā vērtība šim konkursam ir arī norises vieta – koncert­zāle. Tas mazajiem dziedātājiem rada īpašu atbildības sajūtu. Turklāt jaunajiem vokālistiem ir iespēja redzēt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas skolas audzēkņu sniegumu. “Ļoti jauks,sirsnīgs un vienlaikus muzikāli kvalitatīvs pasākums,” secināja žūrijas pārstāve.

Viena no pasākuma organizatorēm Inga Kreile sacīja: “Mums katru gadu sagādā prieku organizēt šo konkursu, priecājamies par smaidiem un līksmi, kas tajā valda. Paldies sakām vecākiem un skolotājiem. Paldies konkursa atbalstītājiem, jo bez viņiem nebūtu tik krāsaini.” Viņa vērtē, ka šis ir vispozitīvākais un mīļākais pasākums: “Abas ar kolēģi Elīnu Eglīti mēdzam teikt, ka tas ir mūsu sirdsdarbs.”

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