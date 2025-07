Visticamāk, viltus aptauja

“Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. Nenosauca vārdu un uzvārdu, prasīja par mūsu finansiālo stāvokli. Atbildēju diezgan neiecietīgi un noliku klausuli. Sapratu, ka zvanītāja grib no manis kaut ko izvilināt, lai to izmantotu savā labā, visticamāk, manis apkrāpšanai. Iesaku senioriem sekot mediju informācijai par aptaujām, ko rīko valsts institūcijas vai kādi pētniecības centri, un tikai tad, ja par aptauju publiski ziņots, atbildēt uz jautājumiem. Citādi labticīgs cilvēks var iekrist krāpnieka tīklos,” pauda cēsniece.