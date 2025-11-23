Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek daudz dažādu pasākumu, arī apbalvošanas sarīkojumu. Tagad iznāk, ka Veidenbauma prēmija ir viena no daudzajiem. Ceru, ka šis notikums tomēr atgriezīsies Liepā,” pauda literatūras cienītāja.
