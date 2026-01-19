“Tā nu ir, ka Cēsīs, Lenču ielā, gar Maija parku līdz krustojumam ar Festivāla ielu, joprojām nav atjaunots apgaismojums. Kāda gaisma atmirdz no Pils laukuma, no Pils parka, bet labs gabaliņš ir pavisam tumšs. Gājējiem šajā slidenajā laikā vakaros iet nedroši, nevar redzēt, vai kādā vietā ietve apledojusi, kur droši likt kāju. Jaunajiem cilvēkiem droši vien labāk, bet vecākā gadagājuma cēsnieki jūtas nedroši,” piedzīvoto pastāstīja seniore D.
Vakarā nevar redzēt, kur likt kāju
Seniore D.
13:21, 19. Jan, 2026
