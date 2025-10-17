PIESLĒGTIES
Piektdiena, 17. oktobris
Vārda dienas: Gaits, Karīna, Gaitis
Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

Lasītāja T.
10:01
17.10.2025
9

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko slogu. Pašvaldības izmanto uzņēmuma uzturēto&nbsp;Vienoto&nbsp;pašvaldību informācijas sistēmu, bet maksa par to paaugstinās, jo vairāk jāiegulda drošībai. Beigu beigās būs tā, ka aizsardzība pret kiberuzbrukumiem visu, kas saistīts ar internetu, padarīs tik dārgu, ka nāksies no virtuāliem pakalpojumiem atteikties,” pauda lasītāja T.

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
23
Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
21
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
38
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
35
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
28

