Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko slogu. Pašvaldības izmanto uzņēmuma uzturēto Vienoto pašvaldību informācijas sistēmu, bet maksa par to paaugstinās, jo vairāk jāiegulda drošībai. Beigu beigās būs tā, ka aizsardzība pret kiberuzbrukumiem visu, kas saistīts ar internetu, padarīs tik dārgu, ka nāksies no virtuāliem pakalpojumiem atteikties,” pauda lasītāja T.
Komentāri