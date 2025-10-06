PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 6. oktobris
Vārda dienas: Monika, Zilgma, Zilga
Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

Seniore
09:17
06.10.2025
11

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši ar savu kārtības mīlestību ir slaveni, bet tur skvērā pie ēkām, kurās atrodas augstas institūcijas, bija pilns nokritušām lapām.Jāņem taču arī vērā, ka lapas ir augsnes barotājas, tās ziemā sadalās un rada auglīgu zemi tiem pašiem kokiem, krūmiem, no kuriem nokritušas. Par to katram tīrības cienītājam būtu vērts padomāt,” pauda seniore.

Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uzņemtais kurss – uz Eiropu

09:08
06.10.2025
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tā nevajadzētu būt

09:07
06.10.2025
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
36

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

21:57
01.10.2025
Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

15:42
22.09.2025
Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

07:59
08.09.2025
Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998