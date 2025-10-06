Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši ar savu kārtības mīlestību ir slaveni, bet tur skvērā pie ēkām, kurās atrodas augstas institūcijas, bija pilns nokritušām lapām.Jāņem taču arī vērā, ka lapas ir augsnes barotājas, tās ziemā sadalās un rada auglīgu zemi tiem pašiem kokiem, krūmiem, no kuriem nokritušas. Par to katram tīrības cienītājam būtu vērts padomāt,” pauda seniore.
