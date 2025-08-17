PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 18. augusts
Vārda dienas: Vineta, Oļegs
Vai jaunais asfalts bīstams

Autovadītājs
16:49
17.08.2025
6
1

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais ceļš izskatās tik vilinošs, ka šķiet braukt daudz drošāk nekā pa vietām, kur vecais, grubuļainais asfalts. Ceļu satiksmes noteikumi jāievēro, par to nav ko diskutēt, taču vai tieši šie atjaunotie posmi jāuzmana īpaši, man gan nav pārliecības,” pārdomās dalījās autovadītājs.

Komentāri

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

    16:47
    16.08.2025
    21
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

    06:34
    13.08.2025
    50
    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

    19:40
    09.08.2025
    29
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

    19:38
    09.08.2025
    32
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    “Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

    20:43
    06.08.2025
    51

    Tautas balss

    Vai jaunais asfalts bīstams

    16:49
    17.08.2025
    6
    1
    Autovadītājs raksta:

    “Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

    Neņem vērā dzīves ritmu

    09:37
    15.08.2025
    23
    1
    Lasītāja K. raksta:

    “Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

    Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

    09:36
    14.08.2025
    15
    Vēstures cienītājs P. raksta:

    “Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

    Cēsis uzplaukst

    09:35
    13.08.2025
    50
    Bijusī cēsniece raksta:

    “Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

    Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

    19:43
    10.08.2025
    28
    Lasītāja raksta:

    “Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

