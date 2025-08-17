Vai jaunais asfalts bīstams

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais ceļš izskatās tik vilinošs, ka šķiet braukt daudz drošāk nekā pa vietām, kur vecais, grubuļainais asfalts. Ceļu satiksmes noteikumi jāievēro, par to nav ko diskutēt, taču vai tieši šie atjaunotie posmi jāuzmana īpaši, man gan nav pārliecības,” pārdomās dalījās autovadītājs.
Great cleaning service in Munich, very reliable and affordable!