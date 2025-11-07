Vai izdosies labas attiecības

“Lasu, ka Latvija un Indija stiprinās sadarbību drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Man tas izklausās dīvaini. Indija taču bija tā, kas pirka Krievijas naftu un “baroja” agresorvalsti. Ja pareizi atceros, vairāk nekā 30 procenti jēlnaftas, ko pārstrādāja Indija, pērn bija iepirkta Krievijā. Tagad, kad ASV noteikusi sankcijas Krievijas lielajiem naftas uzņēmumiem, Indija pārtrauc pirkt šo izejvielu. Taču, ja tādu sankciju nebūtu, viss turpinātos. Vai varam ticēt, ka tas nemainīsies, līdzko būs ekonomiski izdevīgi? Vai nebūs grūti uzturēt labas attiecības ar valsti, kam nav svarīgas vērtības?” pārdomās dalījās lasītājs K.
