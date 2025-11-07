PIESLĒGTIES
Vai izdosies labas attiecības

Lasītājs K.
08:15
07.11.2025
7

“Lasu, ka Latvija un Indija stiprinās sadarbību drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Man tas izklausās dīvaini. Indija taču bija tā, kas pirka Krievijas naftu un “baroja” agresorvalsti. Ja pareizi atceros, vairāk nekā 30 procenti jēlnaftas, ko pārstrādāja Indija, pērn bija iepirkta Krievijā. Tagad, kad ASV noteikusi sankcijas Krievijas lielajiem naftas uzņēmumiem, Indija pārtrauc pirkt šo izejvielu. Taču, ja tādu sankciju nebūtu, viss turpinātos. Vai varam ticēt, ka tas nemainīsies, līdzko būs ekonomiski izdevīgi? Vai nebūs grūti uzturēt labas attiecības ar valsti, kam nav svarīgas vērtības?” pārdomās dalījās lasītājs K.

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
12
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
17
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
20
1
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
19

