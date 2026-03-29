Trūkst sabiedriskās tualetes

“Cēsīs, Maija parkā, nav pastāvīgi pieejama kaut viena sabiedriskā tualete. Eju tur ar mazbērniem, mazajiem nereti pēkšņi ievajagas labierīcības. Vai to var saukt par kultūras pilsētu? Valmierā gan ap centrālajiem laukumiem un parkos ir pieejamas tualetes, kāda pat bez maksas. Mūsu novada deputāti neņem vērā iedzīvotāju iebildumus un neliekas ne zinis par cilvēku ikdienas vajadzībām, tikai pirms vēlēšanām griež lentītes kādām atjaunotām vai uzbūvētām ēkām.
Vēl gribu atgādināt arī par putnu būrīšu sakopšanu. Ap šo laiku visur mudina uzlikt jaunus būrīšus, bet vispirms taču vajadzētu sakopt vecos. Maija parkā putnu būri gan ir, bet jau gadiem redzu, ka tajos putni nevar mitināties, grīdiņas norautas,” sacīja seniore Dzintra.
