Šodien nevajag, bet rīt

“Lasu, ka Cēsu novadā šomēnes paredzētas sešas nekustamo īpašumu izsoles – viena Liepas pagastā, viena Jaun­piebalgas pagastā, trīs Mārsnēnu pagastā un viena Līgatnē. Saprotu, ka paš­valdībai šie īpašumi ikdienas pakalpojumu sniegšanai nav vajadzīgi. Taču nedrīkst aizmirst, kā ne reizi vien bijis, ka vispirms pārdod, pēc tam no īpašnieka atpērk, jo izrādījies, ka tomēr vajadzīgs. Gribas arī uzzināt no deputātu kandidātiem, ja budžetā trūks naudas un nebūs, ko pārdot, kur to ņems? Tas gan laikam tāds retorisks jautājums,” pārdomās dalījās cēsniece Māra.