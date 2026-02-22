Skolu nedrīkst turēt neziņā

“Lasīju “Druvā” par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. Tāpēc nesaprotu pašvaldības lēmumu vēl pagarināt pārbaudes laiku, lai spriestu, vai skolai pastāvēt vai to slēgt. Ir vajadzīga viena skola, kurā mācīties bērniem, kam nav piemērota liela izglītības iestāde, kas tādā apjūk un netiek līdzi ne sabiedriskajā dzīvē, ne mācībās. Arī skolotāju kolektīvs Rāmuļos nostiprinājies. Nav pareizi pedagogiem un skolēnu vecākiem dzīvot nedrošībā un neziņā, kas notiks tālāk,” pārdomās dalījās lasītāja.
