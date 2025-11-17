Skatītājam sarežģīti

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Protams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr nosacīti ir novada vidū un no visām vietām apmēram vienādā attālumā, taču, piemēram, no Līgatnes braukt uz Jaunpiebalgu iznāk patā- lu. Varbūt tomēr jāatgriežas pie tā, ka skate notiek Cēsīs vai Priekuļos?” rosināja teātra cienītāja K.
Komentāri