PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 22. janvāris
Vārda dienas: Austris
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Seniora ienākumi nesedz vajadzības

Vaives pagasta iedzīvotāja
14:23, 21. Jan, 2026

“Visi runājam par barikādēm, par Baltijas ceļu, atceramies tā laika notikumus. Mēs ar vīru arī stāvējām Baltijas ceļā tepat toreizējā Cēsu rajonā. Plakāts rokās arī bija. Vai tagad ietu stāvēt, jāpadomā. Man pāri septiņdesmit gadiem, pensija 300 eiro. Tā nu ir, ka daudzi mana darba gadi iekrita laikā, kad darbu nevarēja dabūt, kad bija lielās pārmaiņas. Sakrājies mazs stāžs. Nupat sāka piemaksāt par padomju gadiem, iepriekš nebija šīs piemaksas, pensijā aizgāju tieši tad, kad to beidza. Bet nu, atsākot samaksāt, neko jau nesaņēmu, sarēķināju – ir četri eiro,” skaudra sacītajā bija Vaives pagasta iedzīvotāja, piebilstot arī, ka pie ārsta speciālista, kāda nav Cēsu klīnikā, uz valsts apmaksātu vizīti jāgaida līdz novembrim. Vasarā gan varot tikt par maksu, bet cena – simts eiro.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Latvijā ienāk ūdens bifeļi

02:00, 17. Jan, 2026

Intervija. Koris ir kas vairāk nekā kolektīvs

23:32, 16. Jan, 2026

Kas notiek, ja ģimenes ārsts dodas pensijā

02:00, 18. Jan, 2026

Raiskumā sacenšas topošie virtuves darbinieki

02:00, 19. Jan, 2026

Līvos - robežas, Veselavā - VES

23:53, 20. Jan, 2026

Ceļojums atmiņās un kopības sajūta

02:00, 21. Jan, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kurš pirmais pacels karogu

14:20, 22. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Grenlande nav Venecuēla

13:22, 19. Jan, 2026
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Par daudz

13:18, 19. Jan, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Salūti atgriežas. Vai uz palikšanu?

23:44, 18. Jan, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nav jau tik slikti ar vidi

20:57, 14. Jan, 2026

Tautas balss

Seniora ienākumi nesedz vajadzības

14:23, 21. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Visi runājam par barikādēm, par Baltijas ceļu, atceramies tā laika notikumus. Mēs ar vīru arī […]

Vakarā nevar redzēt, kur likt kāju

13:21, 19. Jan, 2026
Seniore D. raksta:

“Tā nu ir, ka Cēsīs, Lenču ielā, gar Maija parku līdz krustojumam ar Festivāla ielu, […]

Pārāk bīstama pārgalvība

23:08, 18. Jan, 2026
Jānis raksta:

“Labi, ka Krievija atlaida tos trīs latviešus, kas, staigājot pa Igaunijas un Krievijas robež­ezeru, iemaldījās […]

Jubileja, kas izskanēja katrā mājā

20:19, 18. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Ļoti patika Latvijas Radio un Televīzijas programma pirmdien, 12. janvārī, kad atzīmēja komponista Raimonda Paula […]

Vietējais laikraksts vajadzīgs

18:18, 17. Jan, 2026
Raunēniete raksta:

“Ar interesi lasu “Dru­vu” un priecājos, ka avīze turpina rakstīt par Raunas un Drustu pagastu, […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054