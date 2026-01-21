“Visi runājam par barikādēm, par Baltijas ceļu, atceramies tā laika notikumus. Mēs ar vīru arī stāvējām Baltijas ceļā tepat toreizējā Cēsu rajonā. Plakāts rokās arī bija. Vai tagad ietu stāvēt, jāpadomā. Man pāri septiņdesmit gadiem, pensija 300 eiro. Tā nu ir, ka daudzi mana darba gadi iekrita laikā, kad darbu nevarēja dabūt, kad bija lielās pārmaiņas. Sakrājies mazs stāžs. Nupat sāka piemaksāt par padomju gadiem, iepriekš nebija šīs piemaksas, pensijā aizgāju tieši tad, kad to beidza. Bet nu, atsākot samaksāt, neko jau nesaņēmu, sarēķināju – ir četri eiro,” skaudra sacītajā bija Vaives pagasta iedzīvotāja, piebilstot arī, ka pie ārsta speciālista, kāda nav Cēsu klīnikā, uz valsts apmaksātu vizīti jāgaida līdz novembrim. Vasarā gan varot tikt par maksu, bet cena – simts eiro.
Seniora ienākumi nesedz vajadzības
Vaives pagasta iedzīvotāja
14:23, 21. Jan, 2026
