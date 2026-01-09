“Paldies dievam, ka mani varēja sazvanīt un pateikt, ka kora “Beverīna” 60. jubilejas koncerts būs 17. janvārī, ne 9. janvārī, kā bija rakstīts pašvaldības informatīvajā izdevumā, ko decembrī iemeta manā pastkastītē. Protams, katrs var un drīkst kļūdīties, tas ir tikai saprotami, tomēr, paziņojot lielu pasākumu norises datumus, ziņu vajadzētu trīs reizes pārbaudīt. Cilvēki taču paļaujas uz vēstīto, īpaši jau, ja tas lasāms vietvaras izdevumā,” sacīja bijusī “Beverīnas” dziedātāja.
Sajukums ar jubilejas datumu
Dziedātāja
11:59, 9. Jan, 2026
Komentāri