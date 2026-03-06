PIESLĒGTIES
Sestdiena, 7. marts
Vārda dienas: Ella, Elmīra
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Rail Baltica vajag kaut drošības dēļ

Lasītāja Z. no Cēsīm
00:14, 7. Mar, 2026

“Lasu, kā tie, kas pašlaik nav pie politikas stūrēšanas, nozākā valdošos spēkus. Briesmīgi tiek kritizēta dzelz­ceļa Rail Baltica ideja. Skaidrs, ka ar būvniecības gaitu ir liels sajukums un neizdarības, taču tas dzelzceļš, manuprāt, ir ļoti vajadzīgs. Tas Latviju ļoti norobežotu no Krievijas, radītu daudz labākas iespējas sadarbībai ar Skandināvijas un Centrāleiropas valstīm. Jā, tas ir dārgi, jā, tieša atdeve nebūs redzama. Taču armijai jau arī nav tādas tiešas atdeves. Ko tad, arī to nevajag stiprināt?” pauda lasītāja Z. no Cēsīm.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Pats dara, lai būtu interesanti

07:04, 3. Mar, 2026

20 medaļas ceļo uz Cēsīm

07:06, 28. Feb, 2026

Klašu kolektīvi mācās slēpot vai snovot

02:00, 2. Mar, 2026

Amatas apvienības pagastos tūrisma iestrādes ir

02:00, 4. Mar, 2026

Pūtēju orķestris - tradīciju saglabātājs

02:00, 1. Mar, 2026
1

Spēcīgākie mēbeļu izgatavošanā

02:00, 3. Mar, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Sprādzientrauslie Tuvie Austrumi

00:11, 7. Mar, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No traģēdijas uz skatuves spožo Ēnu

17:53, 3. Mar, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

12 triljoni par Ukrainas brīvību?

17:52, 1. Mar, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pārdomas ceļā

17:46, 28. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atcerēties. Pierast nedrīkst

11:05, 26. Feb, 2026

Tautas balss

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

Rail Baltica vajag kaut drošības dēļ

00:14, 7. Mar, 2026
Lasītāja Z. no Cēsīm raksta:

“Lasu, kā tie, kas pašlaik nav pie politikas stūrēšanas, nozākā valdošos spēkus. Briesmīgi tiek kritizēta […]

Iela šaura, sniegs neizvests

17:47, 28. Feb, 2026
1
Kungu ielas iedzīvotāja D. raksta:

“Kāda cēsniece atzina, ka pilsētā šoziem no sniega labi iztīra ielas. Jā, daudzviet droši vien […]

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
1
Lasītāja Z. raksta:

“Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Sludinājumi

Citi

09:49, 27. Feb, 2026

Riharda Saules akustiskais solo koncerts “Love of My Life” Svētdien, 8. martā plkst. 16.00 romantiskajā […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054