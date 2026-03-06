Rail Baltica vajag kaut drošības dēļ

“Lasu, kā tie, kas pašlaik nav pie politikas stūrēšanas, nozākā valdošos spēkus. Briesmīgi tiek kritizēta dzelzceļa Rail Baltica ideja. Skaidrs, ka ar būvniecības gaitu ir liels sajukums un neizdarības, taču tas dzelzceļš, manuprāt, ir ļoti vajadzīgs. Tas Latviju ļoti norobežotu no Krievijas, radītu daudz labākas iespējas sadarbībai ar Skandināvijas un Centrāleiropas valstīm. Jā, tas ir dārgi, jā, tieša atdeve nebūs redzama. Taču armijai jau arī nav tādas tiešas atdeves. Ko tad, arī to nevajag stiprināt?” pauda lasītāja Z. no Cēsīm.
Komentāri