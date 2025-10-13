Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat pavisam lēni ripinot mašīnu, zemam automobilim skrāpējas apakša. Saprotu tos, kam te mājas, kas te dzīvo. Viņiem noteikti vispār nepatīk, ka te kāds brauc, jo ieliņa šaura, nav arī ietves. Tomēr tā ir publiska iela un paredzēta ikvienam. Beigu beigās, to taču uztur par publiskajiem līdzekļiem, tāpēc infrastruktūrai jābūt tādai, lai braucējs nesabojā spēkratu,” norādīja autovadītāja K.
Komentāri