Patvertni pats neuzcelsi

“Jaunajās daudzdzīvokļu mājās nav pagrabu. Nupat gan “Druvā” lasīju, ka vienā tāds ir, bet lielākoties jaunceltās ēkas ir bez pagrabiem, tātad arī bez patvertnēm gaisa apdraudējuma laikā. Manuprāt, pašvaldībai būtu jāmeklē un jāpiedāvā iespējas, kur šo namu iedzīvotāji krīzes situācijā varētu patverties. Nez vai tiešām varētu būt tik traki, ka slīcēja glābšanās ir tikai paša slīcēja rokās. Jā, mūs māca, ka krīzes pirmajām 72 stundām katram jāsagatavojas pašam, bet patvertni taču cilvēks pats nevar uzcelt!” bija neizpratnē iedzīvotāja.
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