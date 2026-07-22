Cēsu gadskārtu svin ar mūziku, kūkām, jautrību un ļaužu pūļiem

Ļoti vasarīgos laikapstākļos un ārkārtīgi labi apmeklēti nedēļas nogalē aizvadīti Cēsu 820 gadu jubilejas svētki.
Svētku pirmajā dienā, 17. jūlijā, vēl pirms dažādu norišu sākšanās pilsētas centrā Cēsu novada pašvaldības vadība domē uzņēma uz svētkiem atbraukušos Cēsu sadraudzības pilsētu pašvaldību pārstāvjus. Uz svētkiem bija atbraukuši viesi no Alītas un Rokišķiem Lietuvā, no Rakveres Igaunijā, no Suvalkiem Polijā. Viesi noklausījās prezentāciju par novada pašvaldību un aktualitātēm tajā.
Savukārt piektdienas vakarpusē novada mērs Jānis Rozenbergs Vienības laukumā svinīgi “atsaiņoja” kā dāvanu iesaiņoto cēsnieku skatuvi, kur abās svētku dienās apmeklētājus priecēja vietējie un citi ar Cēsīm saistīti mūziķi.
Cēsnieku skatuvi atklāja grupa “Muiža”, bet vakara gaitā uz tās kāpa arī Il`Mars, Uldis Tepers, Rihards B, Kārlis Rudra, grupa “Sirds Stīga” un grupa “Stranded Jenny”. Savukārt sestdien, 18. jūlijā, uz skatuves uzstājās Cēsu teātra vīru kopa “Zilie pulkstenīši”, grupas — “Stars”, “AKCMV”, “4”, “Bērnudārzs”, “Dārgoļi”, “Dzīvnieks”, “Rēgi”, “Procession”, “Pisang Ambon” un Aivars Lapšāns.
Vienības laukumā abās dienās uzstājās arī Cēsu dīdžeji — K-Sils, Hotabich, DJ DidzisKO, DJ Afterglow, Zaķis, Raimonds Mežaks, raksta, DJ Kalvis Amantovs, Almost Interesting, log in B2B Aksels, DJ Alina, Farids, DJ Alii_T un DJ Blēdis.
Turpat laukumā, akcentējot, ka Cēsīs kādreiz ir skanējušas arī savas radiostacijas, sestdienā darbojās arī improvizēta radiostudija ar diviem moderatoriem — Eviju Streiču un Aleksandru Ļubinski.
Piektdienas vakarā vēl īpašs bija atklāšanas koncerts “Laiks laikā” Cēsu Pils parkā. Koncertā piedalījās Cēsu novada amatiermākslas kolektīvi. Tradicionāli svētku laikā tika godināts arī Gada cēsnieks, kam apbalvojumu pasniedz AS “Cēsu alus”. Šo īpašo goda nosaukumu šoreiz saņēma Jānis Jansons, Cēsu 1. pamatskolas orķestra vadītājs un Ivars Zemītis, ilggadējais Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors.
Sestdienas gaitā Cēsis pārvērtās par īstu svētku pilsētu. Parkos, laukumos un ielās notika koncerti, tika piedāvātas dažādas nodarbes — visvairāk ģimenēm ar bērniem — radošās darbnīcas, jauniešu iniciēti pasākumi, sacensības. Prieku un milzīgu publikas atsaucību ienesa folkloras un amatierkolektīvu uzstāšanās, apmeklētāju pūļi piestāja amatnieku un mājražotāju tirdziņā.
Skatītāju interesi piesaistīja arī Maija parkā TV3 raidījuma “Kūka manai pilsētai” izvēlēto trīs dalībnieču radīto konditorejas meistardabu prezentācijas un vērtēšana. Par uzvarētāju kļuva Aija Puķāne-Liepiņa. Aija “Druvai” atklāj, ka dalībai raidījumā pieteikties viņu pamudinājuši draugi un ģimene. “Pati bez pamudinājuma es diez vai būtu saņēmusies piedalīties. Bija iekšēja barjera stāties kameru priekšā,” atzīst Aija. Viņa arī paskaidro, ka ar kūku cepšanu nenodarbojas sen, vien divus gadus. Aijas ampluā ir vegāniskās kūkas. Cepot arī klasiskās kūkas, bet īpaši labi esot specializējusies tieši vegāniskajās, lai gan pati nav vegāne. “Sarežģītība, izmantotie produkti, dažādas tekstūras un interesanti salikumi,” Aija paskaidro, kas padara darbošanos pie vegānisko kūku cepšanas tik interesantu.
Viens no sestdienas centrālajiem notikumiem bija svētku “Cēsis 820” parādes gājiens “Māksla ratos”, kas devās maršrutā: Valmieras iela – Vienības laukums – Lenču iela. Gājiens norisinājās kā radoša un vizuāli iespaidīga kustīgu platformu, transporta un objektu virkne, kurā organizācijas, uzņēmumi, iestādes, mākslinieciskie kolektīvi, apvienības un kopienas rādīja Cēsu stāstu no senatnes līdz mūsdienām. Katra tā dalībnieku grupa bija padomājusi, kā piesaistīt skatītāju uzmanību — netrūka ne dejas priekšnesumu, ne dziesmu, saukļu, ne citu radošu aktivitāšu.
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