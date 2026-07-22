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Cēsu gadskārtu svin ar mūziku, kūkām, jautrību un ļaužu pūļiem

Agnese Leiburga
03:00, 23. Jūl, 2026

Dāvana visiem! Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atgriež dāvanas lentu, lai atklātu Cēsnieku skatuvi Vienības laukumā. FOTO: Agnese Leiburga

Ļoti vasarīgos laikapstākļos un ārkārtīgi labi apmeklēti nedēļas nogalē aizvadīti Cēsu 820 gadu jubilejas svētki.
Svētku pirmajā dienā, 17. jūlijā, vēl pirms dažādu norišu sākšanās pilsētas centrā Cēsu novada pašvaldības vadība domē uzņēma uz svētkiem atbraukušos Cēsu sadraudzības pilsētu pašvaldību pārstāvjus. Uz svētkiem bija atbraukuši viesi no Alītas un Rokišķiem Lietuvā, no Rakveres Igaunijā, no Suvalkiem Polijā. Viesi noklausījās prezentāciju par novada pašvaldību un aktualitātēm tajā.

Savukārt piektdienas vakarpusē novada mērs Jānis Rozenbergs Vienības laukumā svinīgi “atsaiņoja” kā dāvanu iesaiņoto cēsnieku skatuvi, kur abās svētku dienās apmeklētājus priecēja vietējie un citi ar Cēsīm saistīti mūziķi.
Cēsnieku skatuvi atklāja grupa “Muiža”, bet vakara gaitā uz tās kāpa arī Il`Mars, Uldis Tepers, Rihards B, Kārlis Rudra, grupa “Sirds Stīga” un grupa “Stranded Jenny”. Savukārt sestdien, 18. jūlijā, uz skatuves uzstājās Cēsu teātra vīru kopa “Zilie pulkstenīši”, grupas — “Stars”, “AKCMV”, “4”, “Bērnudārzs”, “Dārgoļi”, “Dzīv­nieks”, “Rēgi”, “Procession”, “Pisang Ambon” un Aivars Lapšāns.

Vienības laukumā abās dienās uzstājās arī Cēsu dīdžeji — K-Sils, Hotabich, DJ DidzisKO, DJ Afterglow, Zaķis, Raimonds Mežaks, raksta, DJ Kalvis Amantovs, Almost Interesting, log in B2B Aksels, DJ Alina, Farids, DJ Alii_T un DJ Blēdis.
Turpat laukumā, akcentējot, ka Cēsīs kādreiz ir skanējušas arī savas radiostacijas, sestdienā darbojās arī improvizēta radiostudija ar diviem moderatoriem — Eviju Streiču un Aleksandru Ļubinski.

Piektdienas vakarā vēl īpašs bija atklāšanas koncerts “Laiks laikā” Cēsu Pils parkā. Kon­certā piedalījās Cēsu novada amatiermākslas kolektīvi. Tradicionāli svētku laikā tika godināts arī Gada cēsnieks, kam apbalvojumu pasniedz AS “Cēsu alus”. Šo īpašo goda nosaukumu šoreiz saņēma Jānis Jansons, Cēsu 1. pamatskolas orķestra vadītājs un Ivars Zemītis, ilggadējais Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors.

Sestdienas gaitā Cēsis pārvērtās par īstu svētku pilsētu. Parkos, laukumos un ielās notika koncerti, tika piedāvātas dažādas nodarbes — visvairāk ģimenēm ar bērniem — radošās darbnīcas, jauniešu iniciēti pasākumi, sacensības. Prieku un milzīgu publikas atsaucību ienesa folkloras un amatierkolektīvu uzstāšanās, apmeklētāju pūļi piestāja amatnieku un mājražotāju tirdziņā.

Skatītāju interesi piesaistīja arī Maija parkā TV3 raidījuma “Kūka manai pilsētai” izvēlēto trīs dalībnieču radīto konditorejas meistardabu prezentācijas un vērtēšana. Par uzvarētāju kļuva Aija Puķāne-Liepiņa. Aija “Druvai” atklāj, ka dalībai raidījumā pieteikties viņu pamudinājuši draugi un ģimene. “Pati bez pamudinājuma es diez vai būtu saņēmusies piedalīties. Bija iekšēja barjera stāties kameru priekšā,” atzīst Aija. Viņa arī paskaidro, ka ar kūku cepšanu nenodarbojas sen, vien divus gadus. Aijas ampluā ir vegāniskās kūkas. Cepot arī klasiskās kūkas, bet īpaši labi esot specializējusies tieši vegāniskajās, lai gan pati nav vegāne. “Sarež­ģītība, izmantotie produkti, dažādas tekstūras un interesanti salikumi,” Aija paskaidro, kas padara darbošanos pie vegānisko kūku cepšanas tik interesantu.

Viens no sestdienas centrālajiem notikumiem bija svētku “Cēsis 820” parādes gājiens “Māksla ratos”, kas devās maršrutā: Valmieras iela – Vienības laukums – Lenču iela. Gājiens norisinājās kā radoša un vizuāli iespaidīga kustīgu platformu, transporta un objektu virkne, kurā organizācijas, uzņēmumi, iestādes, mākslinieciskie kolektīvi, apvienības un kopienas rādīja Cēsu stāstu no senatnes līdz mūsdienām. Katra tā dalībnieku grupa bija padomājusi, kā piesaistīt skatītāju uzmanību — netrūka ne dejas priekšnesumu, ne dziesmu, saukļu, ne citu radošu aktivitāšu.

Pirmie! Cēsnieku skatuvi piektdienas vakarā atklāja grupa “Muiža”.
FOTO: Agnese Leiburga
Lai tālu skan! Folkloras kopu sadziedāšanās uz skatuves Rožu laukumā.
FOTO: Agnese Leiburga
Savs radio! Vienības laukumā, akcentējot, ka Cēsīs kādreiz ir skanējušas arī savas radiostacijas, darbojās arī improvizēta radiostudija ar diviem moderatoriem — Eviju Streiču un Aleksandru Ļubinski.
FOTO: Agnese Leiburga
Pāri jūrām. Pasaules latviešu mākslas centrs gājienā devās ar pamatīgu kuģi.
FOTO: Agnese Leiburga
Dejo “Magnolija”. Grezni tērpi un iznesīga gaita.
FOTO: Sintija Lazdiņa
Patriotiski. Cēsis ir nacionālā karoga rašanās vieta un pilsēta, kuras apkaimē tika izcīnītas svarīgas brīvības cīņas.
FOTO: Sintija Lazdiņa
Patīk kūkas! Skatītāju interesi piesaistīja arī Maija parkā TV3 raidījuma “Kūka manai pilsētai” izvēlēto trīs dalībnieču radīto kūku prezentācijas un vērtēšana.
FOTO: Agnese Leiburga
Labākā Cēsu kūku cepēja! Aija Puķāne-Liepiņa ir gandarīta un priecīga, ka tieši viņas kūka atzīta par labāko Cēsīs.
FOTO: Agnese Leiburga

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