Ātrumvalnis pirms pārejas

Atjaunojot Cēsu ielas, tiek meklēti dažādi risinājumi, lai vietās, kur vairāk pārvietojas cilvēki vai apbūve traucē labu pārredzamību, transportlīdzekļu vadītāji samazinātu braukšanas ātrumu.
Tā šobrīd Noliktavas ielā posmā starp krustojumu ar Raunas ielu un ar Raiņa ielu, pirms gājēju pārejas ir uzstādīts ātrumvalnis jeb tautā dēvētais “guļošais policists”. Taču tas atrodas tik tuvu pārejai, ka var radīt bīstamas situācijas, ja gājējs šķērso pāreju, kad auto jau brauc pāri ātrumvalnim. Mašīnas šūpošanās dēļ ir grūti pilnvērtīgi nobremzēt, tāpēc mašīna var turpināt kustību uz priekšu un traumēt gājēju. “Druva” vaicāja Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, kāpēc izvēlēts tieši šāds risinājums, un ātrumvalnis novietots tik tuvu pārejai.
Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde paskaidro, ka ātrumvalnis uzstādīts, lai papildus samazinātu transportlīdzekļu braukšanas ātrumu, tuvojoties krustojumam, un pievērstu autovadītāju uzmanību gājēju pārejai, tā uzlabojot satiksmes drošību: “Pēc Stacijas laukuma un tam piegulošo ielu rekonstrukcijas, kuras rezultātā tika mainīts gājēju pārejas novietojums attiecībā pret esošo ātrumvalni, tiek vērtēta iespēja pārvietot ātrumvalni vismaz vienas automašīnas garumā tālāk no gājēju pārejas, nodrošinot transportlīdzekļu apstāšanos uz līdzenas brauktuves daļas. Līdz šim pārvietošanas darbi nav veikti, jo, izvērtējot satiksmes organizāciju un transportlīdzekļu kustību konkrētajā vietā, nav konstatēta kritiska satiksmes drošības riska palielināšanās. Novērojumi liecina, ka autovadītāji, šķērsojot ātrumvalni, braukšanas ātrumu nepalielina, bet paātrinājumu uzsāk tikai pēc ātrumvaļņa un gājēju pārejas šķērsošanas, atrodoties uz līdzenas brauktuves daļas.”
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