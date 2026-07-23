PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 23. jūlijs
Vārda dienas: Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Vai bagātie arī raud?

Sallija Benfelde
11:11, 23. Jūl, 2026

Krievijas patērētāju noskaņojums par nākotni kļūst sliktāks

Karš Ukrainā turpinās. Latvijā nebeidz kārdināt. Turīgākas dzīves solījumi vēlētājiem pirms 15. Saeimas vēlēšanām. Tikmēr kaimiņvalstī, kuras teritorijas dabas bagātības spētu to padarīt par vienu no bagātākajām un laimīgākajām valstīm pasaulē, pamazām grimst aizvien dziļāk, un šķiet, ka drīz varēs sacīt, ka Krievija ir bankrotējusi.
14. jūlijā Levadas Centrs publicēja aptaujas rezultātus par jūnija patērētāja noskaņojuma indeksu Krievijā. Indekss turpina kristies saistībā gan ar esošās ekonomiskās situācijas vērtējumu, gan saistībā ar nākotnes prognozēm ģimenē un valstī. Pirmo reizi kopš 2022. gada oktobra ir mazāks par 100 punktiem.

Uz jautājumu, kā pēdējā gada laikā mainījusies jūsu ģimenes materiālā situācija, kopumā 13 procenti atbildēja, ka tā ir uzlabojusies; 52 procenti atbildēja, ka ģimenes materiālais stāvoklis nav mainījies, bet 35 procenti Krievijas iedzīvotāju saka, ka tas ir pasliktinājies. Aptaujās, protams, atšķiras sieviešu un vīriešu uzskati, tāpat kā tie atšķiras dažādās vecuma grupās. Atbildes ietekmē arī tas, kur cilvēki dzīvo — lielās, vidējās vai mazās pilsētās, vai laukos. Piemēram, 15 procenti vīriešu domā, ka ģimenes materiālais stāvoklis ir kļuvis labāks, bet no sievietēm tā domā tikai 11 procenti. Tiesa gan, vienāds daudzums sieviešu un vīriešu saka, ka nekas nav mainījies — tā domā 52 procenti. To iedzīvotāju vidū, kuri saka, ka situācija ir pasliktinājusies, sieviešu ir vairāk — tā domā 37 procenti (vīrieši — 32 procenti). Visvairāk to, kuri atbildējuši, ka materiālais ģimenes stāvoklis ir pasliktinājies, ir vecuma grupā no 40 līdz 54 gadiem — tā saka 38 procenti šīs vecuma grupas iedzīvotāju.

Maskavā 31 procents iedzīvotāju atzīst, ka materiālā situācija ir kļuvusi sliktāka, bet visvairāk to, kuri uzskata, ka pēdējā gada laikā ģimenei klājas sliktāk, ir pilsētās, kurās dzīvo no 100 līdz 500 tūkstošiem cilvēku.

Putina atbalstītāju vidū tikai 25 procenti iedzīvotāju uzskata, ka materiālais stāvoklis ir kļuvis sliktāks. Savuklārt no tiem, kuri neatbalsta Putinu prezidenta amatā, 67 procenti uzskata, ka ģimenes materiālais stāvoklis ir pasliktinājies. Kopumā tikai 21 procents Krievijas iedzīvotāju uzskata, ka tuvākā gada laikā viņu ģimenes materiālais stāvoklis uzlabosies. Interesanti, ka uz jautājumu par valsts ekonomisko situāciju — vai gada laikā situācija būs labvēlīga tās ekonomikai — 10 procenti iedzīvotāju domā, ka tuvākie divpadsmit mēneši būs labvēlīgi valsts ekonomikai; 19 procenti saka, ka kopumā tas būs labs laiks ekonomikai, bet ne visos jautājumos. 26 procenti ir atbildējuši, ka valsts ekonomikai nākamie divpadsmit mēneši nebūs ne labi, ne slikti. Savukārt 16 procenti iedzīvotāju uzskata, ka tas būs slikts laiks, bet ne visos jautājumos, kas saistīti ar ekonomiku. 19 procenti domā, ka valsts ekonomikai nākamie divpadsmit mēneši būs slikti, bet 10 procentu aptaujāto uz šo jautājumu bija grūti atbildēt, un viņi to nedarīja.

Var piebilst, ka jūnijā joprojām televīzija Krievijā ir bijusi galvenais ziņu avots (56 procentiem iedzīvotāju), bet tajā pašā laikā tai uzticas aizvien mazāk iedzīvotāju (36 procenti), un tas ir zemākais rādītājs, kopš šādi pētījumi tiek veikti. 38 procenti Krievijas iedzīvotāji informācijas iegūšanai izmanto sociālos tīklus vai interneta portālus (25 procenti). Ja papēta, cik procenti Krievijas iedzīvotāju informācijas iegūšanai dažādos veidos izmanto internetu, tad kopumā jāteic, ka internets informācijas iegūšanas sacensībās uzvar — to lieto 65 procenti, bet televīziju jau minētie 56 procenti iedzīvotāju. Par notiekošo neinteresējoties divi procenti iedzīvotāju, bet 22 procenti Krievijas iedzīvotāju neuzticoties nevienam informācijas kanālam.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Šogad pirmo reizi “Cēsnieka” titulu pasniedz diviem

03:00, 20. Jūl, 2026

Liek samazināt braukšanas ātrumu

14:03, 23. Jūl, 2026

“Ivi” bērniem dāvina inventāru un sportiskas nodarbes

03:00, 17. Jūl, 2026

Cīrulīšos top 69 jauni dzīvokļi

03:00, 21. Jūl, 2026

FK “Cēsis” kaļ vērienīgus kluba darbības un attīstības plānus

13:50, 23. Jūl, 2026

Arhitektūra, kas kalpo cilvēkiem

03:00, 18. Jūl, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Politiskā samaitāšanās

11:42, 23. Jūl, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Vai bagātie arī raud?

11:11, 23. Jūl, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ak, šī bīstamā bērnu dzeja

11:08, 23. Jūl, 2026
1
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Par spīti kaislībām

12:46, 16. Jūl, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja un topošie politiķi naida krustugunīs

12:45, 16. Jūl, 2026

Tautas balss

Valsts karogam jāplīvo, ne jākarājas

11:12, 23. Jūl, 2026
Straupiete raksta:

“Straupē bija ļoti skaisti svētki, svinot 820. jubileju. Bija gan brīnišķīgi koncerti, gan citi pasākumi. […]

Kas kontrolē nesakoptas teritorijas

11:12, 23. Jūl, 2026
Cēsniece raksta:

“Vai kāds Cēsīs kontrolē prasības par sava īpašuma uzturēšanu? Dzīvoju Zirņu ielas apkaimē, tur aizvien […]

Skaistas ielas

11:09, 23. Jūl, 2026
Lasītāja raksta:

“Kad Cēsīs remontēja Pļa­vas un Krišjāņa Val­de­māra ielu, bija liels satraukums, cik brauktuves šauras un […]

Lai trokšņo, bet ne pie mājām

12:47, 16. Jūl, 2026
Seniore raksta:

“Lasīju par jauniešiem, kas naktīs brauc ar motorolleriem un traucē citiem gulēt. Ienāca parātā, ka […]

Pārmetumi nepareizam adresātam

12:47, 16. Jūl, 2026
Cēsniece A. raksta:

“Sociālajos medijos cēsnieki šausminās par Cēsu–Valmieras ceļu, kura vidū netālu no pilsētas robežas veido tādu […]

Sludinājumi

Īrē

12:25, 21. Jūl, 2026

Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli cēsīs, līdz 200 eiro mēnesī.

Citi

21:43, 13. Jūl, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

Citi

01:14, 5. Jūl, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

01:13, 5. Jūl, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža,utiliāzācija,zāles pļaušana24826054