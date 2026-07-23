Vai bagātie arī raud?

Krievijas patērētāju noskaņojums par nākotni kļūst sliktāks
Karš Ukrainā turpinās. Latvijā nebeidz kārdināt. Turīgākas dzīves solījumi vēlētājiem pirms 15. Saeimas vēlēšanām. Tikmēr kaimiņvalstī, kuras teritorijas dabas bagātības spētu to padarīt par vienu no bagātākajām un laimīgākajām valstīm pasaulē, pamazām grimst aizvien dziļāk, un šķiet, ka drīz varēs sacīt, ka Krievija ir bankrotējusi.
14. jūlijā Levadas Centrs publicēja aptaujas rezultātus par jūnija patērētāja noskaņojuma indeksu Krievijā. Indekss turpina kristies saistībā gan ar esošās ekonomiskās situācijas vērtējumu, gan saistībā ar nākotnes prognozēm ģimenē un valstī. Pirmo reizi kopš 2022. gada oktobra ir mazāks par 100 punktiem.
Uz jautājumu, kā pēdējā gada laikā mainījusies jūsu ģimenes materiālā situācija, kopumā 13 procenti atbildēja, ka tā ir uzlabojusies; 52 procenti atbildēja, ka ģimenes materiālais stāvoklis nav mainījies, bet 35 procenti Krievijas iedzīvotāju saka, ka tas ir pasliktinājies. Aptaujās, protams, atšķiras sieviešu un vīriešu uzskati, tāpat kā tie atšķiras dažādās vecuma grupās. Atbildes ietekmē arī tas, kur cilvēki dzīvo — lielās, vidējās vai mazās pilsētās, vai laukos. Piemēram, 15 procenti vīriešu domā, ka ģimenes materiālais stāvoklis ir kļuvis labāks, bet no sievietēm tā domā tikai 11 procenti. Tiesa gan, vienāds daudzums sieviešu un vīriešu saka, ka nekas nav mainījies — tā domā 52 procenti. To iedzīvotāju vidū, kuri saka, ka situācija ir pasliktinājusies, sieviešu ir vairāk — tā domā 37 procenti (vīrieši — 32 procenti). Visvairāk to, kuri atbildējuši, ka materiālais ģimenes stāvoklis ir pasliktinājies, ir vecuma grupā no 40 līdz 54 gadiem — tā saka 38 procenti šīs vecuma grupas iedzīvotāju.
Maskavā 31 procents iedzīvotāju atzīst, ka materiālā situācija ir kļuvusi sliktāka, bet visvairāk to, kuri uzskata, ka pēdējā gada laikā ģimenei klājas sliktāk, ir pilsētās, kurās dzīvo no 100 līdz 500 tūkstošiem cilvēku.
Putina atbalstītāju vidū tikai 25 procenti iedzīvotāju uzskata, ka materiālais stāvoklis ir kļuvis sliktāks. Savuklārt no tiem, kuri neatbalsta Putinu prezidenta amatā, 67 procenti uzskata, ka ģimenes materiālais stāvoklis ir pasliktinājies. Kopumā tikai 21 procents Krievijas iedzīvotāju uzskata, ka tuvākā gada laikā viņu ģimenes materiālais stāvoklis uzlabosies. Interesanti, ka uz jautājumu par valsts ekonomisko situāciju — vai gada laikā situācija būs labvēlīga tās ekonomikai — 10 procenti iedzīvotāju domā, ka tuvākie divpadsmit mēneši būs labvēlīgi valsts ekonomikai; 19 procenti saka, ka kopumā tas būs labs laiks ekonomikai, bet ne visos jautājumos. 26 procenti ir atbildējuši, ka valsts ekonomikai nākamie divpadsmit mēneši nebūs ne labi, ne slikti. Savukārt 16 procenti iedzīvotāju uzskata, ka tas būs slikts laiks, bet ne visos jautājumos, kas saistīti ar ekonomiku. 19 procenti domā, ka valsts ekonomikai nākamie divpadsmit mēneši būs slikti, bet 10 procentu aptaujāto uz šo jautājumu bija grūti atbildēt, un viņi to nedarīja.
Var piebilst, ka jūnijā joprojām televīzija Krievijā ir bijusi galvenais ziņu avots (56 procentiem iedzīvotāju), bet tajā pašā laikā tai uzticas aizvien mazāk iedzīvotāju (36 procenti), un tas ir zemākais rādītājs, kopš šādi pētījumi tiek veikti. 38 procenti Krievijas iedzīvotāji informācijas iegūšanai izmanto sociālos tīklus vai interneta portālus (25 procenti). Ja papēta, cik procenti Krievijas iedzīvotāju informācijas iegūšanai dažādos veidos izmanto internetu, tad kopumā jāteic, ka internets informācijas iegūšanas sacensībās uzvar — to lieto 65 procenti, bet televīziju jau minētie 56 procenti iedzīvotāju. Par notiekošo neinteresējoties divi procenti iedzīvotāju, bet 22 procenti Krievijas iedzīvotāju neuzticoties nevienam informācijas kanālam.
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