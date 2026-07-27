Bruģis netur. Varbūt labāk asfaltēt

“Cēsu Līvu laukuma flīzes ir vienos caurumos, pusdrupušas. Laukums ir skaists, gan vienmēr sakopta, krāšņa puķu dobe, gan to grezno strūklaka, bet savulaik labi domātais bruģis izskatās tāds, kā būtu likts laikā, kad cēla pirmās vecpilsētas ēkas. Izskatās, ar bruģēšanu pilsētā vispār neveicas. Gan Rīgas ielā akmeņi neturas vietā, gan Stacijas laukumā bruģis jau bija jālabo Varbūt labāk ielas un laukumus, kur jābrauc mašīnām, asfaltēt, bruģi atstāt tikai gājējiem,” pārdomas izteica cēsniece D.
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