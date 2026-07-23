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FK “Cēsis” kaļ vērienīgus kluba darbības un attīstības plānus

Agnese Leiburga
13:50, 23. Jūl, 2026

Arvien vairāk! Kopš dibināšanas 2023. gadā klubs ir piedzīvojis ievērojamu izaugsmi, trīskāršojot dalībnieku skaitu, šobrīd klubā reģistrēts jau vairāk nekā 440 spēlētāju. FOTO: no albuma

Futbola klubs “Cēsis” oficiāli atklājis “FK Cēsis 2030” ilgtermiņa stratēģisko projektu, kura mērķis ir izveidot klubu par vienu no vadošajām futbola organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā, vienlaikus padziļinot tā saikni ar vietējo sabiedrību.

Iniciatīva prezentēta pēc nesenās kluba sadarbības partnera Bena Tilnija un līdzīpašnieka Kevina Doila vizītes, kuri iezīmēja “domā plaši, rīkojies vērienīgi” vīziju strauji augošā kluba nākotnei, laikrakstu “Druva” informēja kluba sporta direktors Roberts Cipe.

Stratēģijā ir noteikti vairāki galvenie mērķi turpmākajiem gadiem, tostarp gan vīriešu, gan sieviešu pirmo komandu paaugstināšana uz Latvijas augstākajām līgām, kluba akadēmijas audzēkņu skaita palielināšana, spēcīgākas saiknes izveide starp akadēmiju un pieaugušo komandām, kā arī izaugsmes ceļu un starptautisku iespēju attīstīšana spēlētājiem. Ārpus futbola FK “Cēsis” plāno arī izveidot kopienas fondu, lai atbalstītu ģimenes, labdarības, mākslas un kultūras iniciatīvas Cēsu novadā, ieviešot arī stipendiju iespējas studējošiem sportistiem.

Maijā atzīmējot trešo gadadienu, futbola klubs FK “Cēsis” aizvadījis svinīgus pasākumus Cēsu stadionā, pulcējot spēlētājus, ģimenes un atbalstītājus. Kopš dibināšanas 2023. gadā klubs ir piedzīvojis ievērojamu izaugsmi, trīskāršojot dalībnieku skaitu, šobrīd klubā reģistrēts jau vairāk nekā 440 spēlētāju.

Kā paskaidro R. Cipe, viens no nozīmīgākajiem soļiem kluba profesionalizācijā ir savas sporta skolas dibināšana. Aktīvi noris akreditācijas process, pēc kura klubam būs iespēja piesaistīt valsts mērķdotācijas, kā arī citus finanšu avotus, kas kopumā ļautu darboties neatkarīgi, paverot jaunas izaugsmes iespējas. Tāpat kubs ir uzsācis mērķtiecīgu darbu pie savas bāzes izveides. Veiksmīgi piesaistot projekta līdzfinansējumu, jau šogad Cēsīs plānots izbūvēt “minipitch” futbola laukumu. Tuvāko gadu plānos ir arī iekštelpu treniņu laukuma izveide, kas nodrošinās augst­vērtīgus treniņus ziemā.
“Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un segtu pieaugošās infrastruktūras un transporta izmaksas, nesenajā jaunās paaudzes futbolistu vecāku sapulcē tika atklāti pārrunāta kluba vīzija. Balstoties uz savstarpēju izpratni, pieņēma lēmumu par vecāku līdzmaksājuma paaugstināšanu līdz 50 eiro, kas garantēs nepārtrauktu jauno talantu izaugsmi,” teic R. Cipe.

Jāpiebilst, ka FK “Cēsis” sieviešu komanda, kas šogad tika izveidota pilnībā no jauna, debijas sezonā ir iekļuvusi Latvijas kausa izcīņas astoņu spēcīgāko komandu vidū. Klubā arī informē, ka Cēsu sieviešu komanda 10. oktobrī rīkos sadraudzības spēli “Four Castles International Invitational”, kur pretiniekos būs Ziemeļīrijas kluba “Wellington Recreation Football Club” sieviešu komanda.

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