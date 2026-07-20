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Cīrulīšos top 69 jauni dzīvokļi

Iveta Rozentāle
03:00, 21. Jūl, 2026

Rada sajūtas par jaunajiem dzīvokļiem. Arī uzņēmuma “Ligzdas mājokļi” mārketinga vadītāja Laura Krustiņa (no kreisās), būvdarbu vadītājs Aivars Ostrovskis un pārdošanas speciālists Edgars Gavars izbauda omulīgo iekārtojumu dzīvokļa demoversijā. FOTO: Iveta Rozentāle

Jaunais daudzdzīvokļu māju projekts “Cēsu skati” atrodas Cīru­līšos blakus Žagar­kalnam, Cīrulīšu dabas takām un Kos­mosa izziņas centram. Vēsturiskajās kopmītņu mājās uzņēmums “Ligzdas mājokļi” plāno izbūvēt teju 70 dzīvokļus.

No divām ēkām vienā darbi tuvojas noslēgumam, tāpēc tika rīkota atvērto durvju diena. Tajā plānoti 35 dzīvokļi — no vienistabas līdz trīsistabu. Trīsistabu dzīvokļa plānojumā ir divas guļamistabas, dzīvojamā istaba, kas savienota ar virtuvi, kā arī vannasistaba.

Atvērto durvju dienā apmeklētāji varēja apskatīt dzīvokļus ceturtajā stāvā, lai iepazītos ar to plānojumu, kā arī, ja nepieciešams, saņemtu bankas konsultāciju par mājokļa finansēšanas iespējām un mēbeļu uzņēmuma konsultāciju par dzīvokļa iekārtošanu. Viens no dzīvokļiem bija apskatāms kā demoversija, radot cilvēkiem priekšstatu par iespējamo mājokļa iekārtošanu.

Vienistabas dzīvokļa cena ir sākot no 59 tūkstošiem eiro, bet trīsistabu — no aptuveni 100 000 eiro. Plānots, ka dzīvokļus varēs iegādāties vai īrēt ar izpirkuma tiesībām. Dzīvokļi būs ar pabeigtu iekšējo apdari un iekārtotu vannasistabu, bet pārējās telpas, tostarp virtuvi, nākamie dzīvokļa saimnieki varēs iekārtot pēc saviem ieskatiem. Dzīvokļos būs arī gaisa rekuperācijas sistēmas, individuāli siltuma un ūdens skaitītāji, arī lodžijas. Tāpat mājai būs koplietošanas pagraba telpas, velosipēdu un bērnu ratu novietne.

Pārdošanas speciālists Edgars Gavars, kurš izrādīja dzīvokļus, “Druvai” atzina, ka galvenais jautājums bija — kad šeit varēs sākt dzīvot: “Tas interesē visvairāk, un skaidrojām, ka tas tiek plānots uz oktobri. Cilvēkus interesēja plānojums, ko viņi novērtēja kā labu, kā arī patika ēkas atrašanās vieta.” Pārdošanas speciālists atzīst, ka interesenti bija dažāda vecuma — gan jaunāka gadagājuma, gan ģimenes, gan arī vecāka gadagājuma cilvēki. “Šajā mājā bija tikai viens divistabu dzīvoklis, bet, ņemot vērā interesi tieši par divistabu dzīvokļiem, otrā mājā tādu būs vairāk. Blakus esošajā mājā plānojums vēl nav izstrādāts, jo attīstītāji vēlējās ņemt vērā iedzīvotāju aktuālās vēlmes, ko noteica uz atvērto durvju dienām atnākušo cilvēku teiktais.”

Mārketinga vadītāja Laura Krustiņa vērtē, ka atvērto durvju dienas ir labs brīdis, kad potenciālajiem dzīvokļu pircējiem iepazīt nākamo mājvietu: “Cilvēkiem svarīgas ir sajūtas — vieta, kur dzīvokļi atrodas, arī atmosfēra, tāpēc viņus sagaidījām, cienājām ar kafiju un rūpējāmies par labu mūziku, kā arī radījām iespēju konsultēties ar speciālistiem. Jo omulīga sajūta arī cilvēkiem rada sajūtu, ka viņi vēlas šeit būt.” Interese par atvērto durvju dienām bija liela — iepriekš pieteikušies bija 40 apmeklētāji, bet atvērto durvju dienā pieteicās vēl cilvēki, bija vairāk par 100 interesentiem. Arī sociālajos medijos iedzīvotāji bija atzinīgi novērtējuši šādu iespēju, komentējuši un dalījušies. Laura Krustiņa novērtē arī Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga iesaisti, sociālajos tīklos stāstot par atvērto durvju dienām: “Uz atvērto durvju dienām bija atnākuši gan iedzīvotāji, kuri zina, kā šeit bija kādreiz, cēsnieki un arī cilvēki no tuvākas un tālākas apkārtnes. Šai vietai ir vēsturiska piederība, tāpēc attīstītājs redzēja potenciālu, redzēja iespēju pievienot personīgo vērtību, kur cilvēki var apvienot dzīvošanu pie dabas, mierā, tajā pašā laikā nezaudējot pilsētas ērtības. Domājams, jaunie mājas iedzīvotāji vēl vairāk veicinās vietas attīstību.”

Uzņēmējs projekta attīstības laikā plāno pilnveidot arī apkārtējo infrastruktūru, kā arī izbūvēt gājēju ietvi Cīrulīšu ielā līdz daudzdzīvokļu mājām Kovārņu ielas apkārtnē.

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