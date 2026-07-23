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Liek samazināt braukšanas ātrumu

Andra Gaņģe
14:03, 23. Jūl, 2026

FOTO: Andra Gaņģe

Drošības saliņa pārsimt metru no pilsētas robežas

Ceļā no Cēsīm uz Val­mieru, pārdesmit metru no zīmes “Cēsis” uz kaimiņu pilsētas pusi brauktuves vidū izveidota drošības saliņa. Domā­jams, tā saistīta ar veloceliņa Cēsis–Jāņmuiža ierīkošanu. Par šo saliņu sociālajos medijos aktīvi diskutēts, gan piesaucot novada pašvaldību, kas it kā nesaprotami tērējot līdzekļus, gan ceļu pārzinātājus.

Vispirms jāatgādina, ka ceļš Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20), kura malā top gājēju/velosipēdistu celiņš no Cēsīm līdz Jāņ­muižai, ir valsts, ne pašvaldības pārziņā, būvdarbu pasūtījumi veikusi valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”. “Druva” sazinājās ar akciju sabiedrību, lūdzot skaidrojumu.

“Latvijas Valsts ceļi” informēja, ka pārbūves projekta autori, SIA “Projekts 3”, skaidro: “Projekta risinājums paredz izveidot apzīmētu, izgaismotu autotransporta ātruma mazināšanas saliņu, lai autovadītāji, iebraucot pilsētā, savlaicīgi samazinātu braukšanas ātrumu. Prakse rāda, ka tikai ceļa zīme vien ne vienmēr ir pietiekama — daudzi transportlīdzekļi apdzīvotā vietā turpina braukt ar pārāk lielu ātrumu. Savukārt fizisks satiksmes organizācijas elements liek autovadītājam pievērst lielāku uzmanību ceļam un instinktīvi samazināt ātrumu. Šādi risinājumi tiek plaši izmantoti daudzviet Latvijā un citviet Eiropā kā efektīvs satiksmes mierināšanas līdzeklis. Lēnāks braukšanas ātrums nozīmē lielāku drošību visiem satiksmes dalībniekiem. Ja autovadītājs pārvietojas lēnāk, viņam ir vairāk laika pamanīt gājēju, velosipēdistu vai citu negaidītu situāciju un savlaicīgi reaģēt. Mazāks ātrums samazina arī iespējamā ceļu satiksmes negadījuma smagumu.

Saliņas ir satiksmes drošības infrastruktūras elements, kura uzdevums ir padarīt pilsētvidi drošāku. Satiksmes mierināšanas risinājumi, piemēram, drošības saliņas, brauktuves sašaurinājumi un citi fiziski elementi, pasaules praksē ir atzīti par efektīvākiem nekā tikai ātruma ierobežojuma zīmes, jo tie veicina drošāku braukšanas paradumu veidošanos. Ikvienam autovadītājam, iebraucot apdzīvotā vietā, jāatceras, ka pilsēta nav tikai transporta koridors. Tā ir vide, kur pārvietojas bērni, seniori, gājēji un velobraucēji, tāpēc drošībai jābūt prioritātei.”

Izskanējis arī, ka nelielā attālumā no drošības saliņas jau pilsētas teritorijā plānots izveidot gājēju pāreju. Tas varētu būt vēl viens iemesls, kāpēc šajā vietā jāizmanto risinājumi, kas samazina transportlīdzekļu braukšanas ātrumu.

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