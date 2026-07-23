PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 23. jūlijs
Vārda dienas: Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Ak, šī bīstamā bērnu dzeja

Agnese Leiburga
11:08, 23. Jūl, 2026
1

Atceros, kad citi bērni skolā vēl runāja dzejoļus par puķītēm un zaķīšiem, manas meitas obligātajai deklamēšanai mācījās vai nu Pētera Brūvera dzejoļus par ģindeni, vai nu par slīķi, kas peld pa dīķi, bet, ja ne tos, tad kaut ko no Kārļa Vēr­diņa repertuāra. Un arī viņš nav nekāds dzejoļu “caur puķītēm” rakstītājs. Viens no meitu top dzejoļiem bija Vērdiņa sarakstītais par tēti šoferi, kurā tētis “vālē ”pa ielām, citus saucot par kazām un aitām. Tolaik arī daža laba manu meitu skolotāja šausminājās par viņu dzejoļu izvēli. Toties, jāatzīst, klasesbiedri šīs izvēles uztvēra ar atbalstošu jautrību. Pieņemu, ka viena daļa no viņiem vienkārši nebija informēti, ka dzeja bērniem nenozīmē tikai vārdus deminutīvos — saulīti, mēnestiņu, zaķīti un kaķīti. Vispār žēl, ka tikai tagad aptvēru, ka Kārlim Vērdiņam, kad redzēju viņu Cēsu Mākslas festivāla atklāšanā, vajadzēja apjautāties, ko domā par “cepšanos” sociālajos tīklos saistībā ar dzejnieka Ivara Šteinberga dzejoļu krājumu bērniem “Ams, ams, ams”.

Toreiz, kad manas meitas bija iemīļojušas piesauktos dzejoļus, atceros, ka arī šur un tur izskanēja burkšķēšana, ka Pēteris Brūveris savā daiļradē runā par bērniem nesaprotamām lietām. Īpašu nosodījumu saņēma viņa dzejolis “Hakeru dziesma”. 2012. gadā ap šo dzejoli izcēlās publiska diskusija. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) toreiz lūdza izdevniecībai “Pētergailis” izņemt “Hakeru dziesmu” no mācību līdzekļu komplekta sešgadniekiem. Ierēdņi bažījās, ka dzejolis bērniem varētu šķist pārāk agresīvs vai mudināt uz nelegālām darbībām, savukārt literatūras eksperti un sabiedrība šo soli asi kritizēja kā pārlieku cenzūru un nespēju uztvert dzejas humoru.

Šķiet, toreiz neaizgāja tādās galējībās, kā tas notika gadījumā ar Ivaru Šteinbergu, kad izskanēja apgalvojumi, ka jāsadedzina dzejas grāmata, tāpat arī autors. Žurnāla “Ir” redaktore Nellija Ločmele savā redaktores slejā arī pauž domas, ka šis nav pirmais gadījums, kad bērnu grāmatām uzbrūk sašutuši pieaugušie un naidu internetā palīdz uzpūst populistiski politiķi, kuri pasludinājuši sevi par ģimeņu un tikumības sargiem. Parasti šie politiķi sabiezina krāsas vai pat brutāli melo, lai iztēlotu šausmas, no kurām sabiedrība jāglābj. Un bieži atrodas atsaucīgas dvēseles un troļļi, kuriem pasludināt nāves spriedumu kādam cilvēkam ir laikam pat vienkāršāk, nekā nodot depozīta pudeli automātā. Vēlē­šanu tuvums šo naida kurināšanu pārvērš ciniskā balsu vākšanā.

“Vienmēr gan jāatceras — soctīklu algoritmi tīši izceļ skaļa mazākuma dusmas. Dzejniekam nav iemesla sadugt, it kā viņa grāmatu pēkšņi ienīst vai puse Latvijas, jo tā nav. Taču ir vērts uzrakstīt iesniegumu policijai par draudiem internetā. Jo visā šajā emociju mutulī gribu atgādināt faktus: amorāli un nelikumīgi Latvijā ir nevis uzrakstīt bērnu dzejoli par tēvu alkoholiķi, bet gan izteikt nāves draudus jebkuram cilvēkam, vai tas būtu dzejnieks vai analfabēts,” uzsver Nellija Ločmele.

Jāatgādina, ka Ivars Štein­bergs (dzimis 1991. gada 19.sep­tembrī Rīgā) ir latviešu dzejnieks, atdzejotājs, literatūrkritiķis un literatūrzinātnieks. Viņš ir viens no spilgtākajiem un augstāk novērtētajiem Lat­vijas jaunās paaudzes literātiem un pētniekiem.

Manas meitas jau ir izaugušas no bērnu dzejoļu vecuma, bet labu bērnu literatūru es tradicionāli jubilejās un Ziemas­svēt­kos cenšos dāvināt draugu un radu bērniem. Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka viņi dāvanās saņems dzejnieka Ivara Šteinberga dzejoļu krājumu bērniem “Ams, ams, ams”.

    Komentāri

    Vecais
    13:05, 23. Jūl, 2026
    Kā klājas "Vides Risinājumu Institūtam" Cēsu lidlaukā un kā globālajā tirgū sokas Saules aptumsuma vērošanas briļļu ražotājiem? Gaidām jaunas ziņas!
    PIEVIENOT KOMENTĀRU

    Lasītākie raksti

    Šogad pirmo reizi “Cēsnieka” titulu pasniedz diviem

    03:00, 20. Jūl, 2026

    Liek samazināt braukšanas ātrumu

    14:03, 23. Jūl, 2026

    “Ivi” bērniem dāvina inventāru un sportiskas nodarbes

    03:00, 17. Jūl, 2026

    Cīrulīšos top 69 jauni dzīvokļi

    03:00, 21. Jūl, 2026

    FK “Cēsis” kaļ vērienīgus kluba darbības un attīstības plānus

    13:50, 23. Jūl, 2026

    Arhitektūra, kas kalpo cilvēkiem

    03:00, 18. Jūl, 2026

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Politiskā samaitāšanās

    11:42, 23. Jūl, 2026
    Sallija Benfelde
    Sallija Benfelde

    Vai bagātie arī raud?

    11:11, 23. Jūl, 2026
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Ak, šī bīstamā bērnu dzeja

    11:08, 23. Jūl, 2026
    1
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Par spīti kaislībām

    12:46, 16. Jūl, 2026
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Dzeja un topošie politiķi naida krustugunīs

    12:45, 16. Jūl, 2026

    Tautas balss

    Valsts karogam jāplīvo, ne jākarājas

    11:12, 23. Jūl, 2026
    Straupiete raksta:

    “Straupē bija ļoti skaisti svētki, svinot 820. jubileju. Bija gan brīnišķīgi koncerti, gan citi pasākumi. […]

    Kas kontrolē nesakoptas teritorijas

    11:12, 23. Jūl, 2026
    Cēsniece raksta:

    “Vai kāds Cēsīs kontrolē prasības par sava īpašuma uzturēšanu? Dzīvoju Zirņu ielas apkaimē, tur aizvien […]

    Skaistas ielas

    11:09, 23. Jūl, 2026
    Lasītāja raksta:

    “Kad Cēsīs remontēja Pļa­vas un Krišjāņa Val­de­māra ielu, bija liels satraukums, cik brauktuves šauras un […]

    Lai trokšņo, bet ne pie mājām

    12:47, 16. Jūl, 2026
    Seniore raksta:

    “Lasīju par jauniešiem, kas naktīs brauc ar motorolleriem un traucē citiem gulēt. Ienāca parātā, ka […]

    Pārmetumi nepareizam adresātam

    12:47, 16. Jūl, 2026
    Cēsniece A. raksta:

    “Sociālajos medijos cēsnieki šausminās par Cēsu–Valmieras ceļu, kura vidū netālu no pilsētas robežas veido tādu […]

    Sludinājumi

    Īrē

    12:25, 21. Jūl, 2026

    Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli cēsīs, līdz 200 eiro mēnesī.

    Citi

    21:43, 13. Jūl, 2026

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

    Citi

    01:14, 5. Jūl, 2026

    Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

    Citi

    01:13, 5. Jūl, 2026

    Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža,utiliāzācija,zāles pļaušana24826054