Pasts nevērtē klientu ērtības

“Redzams, ka Latvijas Pasts par saviem klientiem nedomā un necenšas viņus paturēt. Cēsu pasta nodaļas pārcelšana no centra uz Lauciņiem ir pavisam nepārdomāts solis. Tā ir neizdevīga vieta gan daudziem pilsētniekiem, gan lauciniekiem. Tā kā pagastos pasta nodaļu nav, ne viens vien, kas atbrauc no laukiem, izmantoja pastu, kas bija dzelzceļa stacijas ēkā. Tas bija diezgan ērti – izkāp no autobusa ar sūtījumu, aizej uz pasta nodaļu un nokārto nepieciešamo, vai otrādi, pirms brauciena mājās izņem sūtījumu. Tagad jātiek uz “Solo” veikalu Jāņa Poruka ielā. Ja smagāks nesamais, kājām neaizies, bet satiksmes autobusi turp kursē reti,” sacīja seniore.