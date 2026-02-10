Pastaiga pa ledu

“Dzirdēju ziņās, ka Rīgas pašvaldības policija kontrole Daugavas ledus biezumu un domes mājaslapā ir karte, kurā norāda, kur drīkst droši kāpt uz ledus. Varbūt arī Cēsīm tuvajās ūdenskrātuvēs derētu kontrolēt ledus drošību un iedzīvotājus informēt, pa kuru ezera virsmu drīkst pastaigāties. Tāda ziema kā šī pēdējās desmitgadēs mēdz būt reti, lai cilvēki, īpaši bērni, izbauda. Pa Gaujas ledu gan staigāt nedrīkst. Upe viltīga, kas zina, kādas straumes kurā vietā un kā maina ledus kārtu,” pārdomās dalījās lasītāja M.
Komentāri