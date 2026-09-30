“Tagad visur runā, ka Latvija ekonomikā atpaliek no kaimiņiem – Lietuvas un Igaunijas. Bet ko gan pie mums drīkst darīt? Sabiedrība pieļauj tikai mājražošanu. Ja kāds investors grib ko rūpniecisku, iedzīvotāji tūdaļ protestē. Tie paši nelaimīgie vēja parki. Braucot no Latvijas uz Viļņu, Lietuvā ik pa laikam ir augsti vēja rotori, arī jau tuvojoties Viļņai, pie horizonta redzami vēja parki. Pie mums kas tāds nav iedomājams. Neaģitēju par vēja elektrostacijām, tikai gribu pateikt, ka neviena ražošana, kas izmaina vidi vai varētu izjaukt ierasto mieru pie mājas, ciemā, pagastā, pilsētā, Latvijā negūst atbalstu. Savukārt slavenajām digitālajām lietām vajag daudz elektrības, bet tās mums arī laikam nav ļoti daudz un nav lēta,” pārdomās dalījās sadusmots seniors.
Paši neko neatļaujam
“Tagad visur runā, ka Latvija ekonomikā atpaliek no kaimiņiem – Lietuvas un Igaunijas. Bet ko gan pie mums drīkst darīt? Sabiedrība pieļauj tikai mājražošanu. Ja kāds investors grib ko rūpniecisku, iedzīvotāji tūdaļ protestē. Tie paši nelaimīgie vēja parki. Braucot no Latvijas uz Viļņu, Lietuvā ik pa laikam ir augsti vēja rotori, arī jau tuvojoties Viļņai, pie horizonta redzami vēja parki. Pie mums kas tāds nav iedomājams. Neaģitēju par vēja elektrostacijām, tikai gribu pateikt, ka neviena ražošana, kas izmaina vidi vai varētu izjaukt ierasto mieru pie mājas, ciemā, pagastā, pilsētā, Latvijā negūst atbalstu. Savukārt slavenajām digitālajām lietām vajag daudz elektrības, bet tās mums arī laikam nav ļoti daudz un nav lēta,” pārdomās dalījās sadusmots seniors.
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