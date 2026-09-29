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Vietējos ziedojumus vietējai patversme

Cēsniece V.
17:27, 29. Sep, 2026

“Nododot tukšo taru taromātos, naudiņu, kas pienākas, ir iespējams ziedot. Viena no izvēlēm ir to ziedot dzīvnieku patversmei. Taču šie līdzekļi nonākot tikai Rīgā. Cēsīs ir dzīvnieku patversme, ko uz­tur no ziedojumiem, un mēs,
Cēsu novada iedzīvotāji, gri­bētu naudu atstātu šai iestā­dei. Lūgums, lai par taras savākšanas sistēmu atbildīgie
nokārto šo jautājumu,” sacīja cēsniece V.

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