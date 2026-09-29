“Nododot tukšo taru taromātos, naudiņu, kas pienākas, ir iespējams ziedot. Viena no izvēlēm ir to ziedot dzīvnieku patversmei. Taču šie līdzekļi nonākot tikai Rīgā. Cēsīs ir dzīvnieku patversme, ko uztur no ziedojumiem, un mēs,
Cēsu novada iedzīvotāji, gribētu naudu atstātu šai iestādei. Lūgums, lai par taras savākšanas sistēmu atbildīgie
nokārto šo jautājumu,” sacīja cēsniece V.
Vietējos ziedojumus vietējai patversme
“Nododot tukšo taru taromātos, naudiņu, kas pienākas, ir iespējams ziedot. Viena no izvēlēm ir to ziedot dzīvnieku patversmei. Taču šie līdzekļi nonākot tikai Rīgā. Cēsīs ir dzīvnieku patversme, ko uztur no ziedojumiem, un mēs,
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