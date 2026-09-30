“Jācer, ka mēs, vēlētāji, būsim tik sapratīgi un spēsim atšķirt Latvijai faktiski naidīgos politiskos spēkus, kas vēlas iekļūt Saeimā. Manuprāt, visi, kas saka, ka nevajag palīdzēt Ukrainai un vajag mazināt izdevumus militārām vajadzībām, ir vilki jēra ādā. Saprotams, ja Krievija Ukrainā panāks savu, tā neapstāsies, tad, domājams, nākamās varētu būt Baltijas valstis, kurās gribēs parādīt savu spēku. Tāpat ir ar bruņojumu, ja tā mums nebūs, austrumu kaimiņam būsim kārdinošs mērķis,” pauda A.
Vēlētājam jābūt modram
A.
17:28, 30. Sep, 2026
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