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Satiekas, tirgojas un bauda kultūras programmu

Iveta Rozentāle
03:00, 25. Sep, 2026

Radoši. Spāres rudens tirdziņā, kurā šī gada tēma bija “Zemes spēks labsajūtai un harmonijai”, varēja gan apgleznot gliemežvākus un akmeņus, gan veidot māla darbus. FOTO: no albuma

Septembris ir Ražas tirdziņu laiks, arī aizvadītājā nedēļas nogalē daudzviet noritēja Ražas svētki.

Vecpiebalgas Viesista­bas Rudens tirgū bija pieteikušies nedaudz vairāk par 30 tirgotājiem – ne pārāk daudz, ne arī maz – un piedāvājums bija bagātīgs, pastāsta Vecpiebalgas Kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna: “Bija gan mārtiņrozes, gan dārzeņi, arī zivis un žāvējumi, cepās desiņas. Pro­tams, maize un medus, arī konditoreja, pīrāgi, kūciņas, piparkūkas. Varēja iegādāties adījumus un rotaslietas. Šajā sestdienā daudzviet bija tirgus, gan Smiltenē, gan Cēsīs un mēs visam pa vidu. Bet cilvēki sestdienās izbrauc ārpus mājas, un labprāt apmeklē tirdziņus. Arī mums ir uzticīgi tirgotāji, tāpat apmeklētāji. Kad ap vieniem dienā sāka līņāt, cilvēku kļuva mazāk, bet parasti jau visvairāk pircēju ir tieši rīta pusē. Pēc tam ne viens vien piestāj kādā ēstuvē, tagad arī “Ūdens­rozēs”, kas atvērušās jau citā veidolā.”

Spārē jau piekto gadu septembra trešajā sestdienā notiek Spāres rudens tirgus. Šī gada tēma bija “Zemes spēks labsajūtai un harmonijai”, kam pakārtotas arī pasākuma aktivitātes. Rosījās amatnieki, rokdarbnieki un mājražotāji ar saviem darinājumiem, gardumiem un arī pārsteigumiem. Apmeklētāji varēja arī darboties meistarklasēs – apgleznot gliemežvākus, akmeņus, veidot māla darbus, iestādīt istabas augus pašu dizainētos puķu podiņos un radīt savu unikālo smaržu aromātiskajam spilventiņam. Bērni varēja doties izjādē ar zirgu, spēlēt lielformāta spēles un izdzīvoties piepūšamajās atrakcijās.

Visas dienas garumā uz skatuves valdīja mūzika un citi priekšnesumi. Uzstājās Krimul­das Dienas centra dalībnieki, bērnu popgrupa “Notiņas”, Spā­res Dienas centra dalībnieki, līnijdeju grupa no Zaubes “Tik un tā…”, Līgatnes Rondo un Everita Grote. Dienas noslēgumā sagaidīja īpašs pārsteigums – savu dzimšanas dienu ar dziesmām svinēja dziedātāja Emīlija. Bie­drības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina vērtē: “Bija apmierināti kā apmeklētāji, tā tirgotāji, programma bija piepildīta, visu laiku bija, ko darīt. Darbojās arī kafejnīca, izveidojās ļoti omulīga atmosfēra, dzirdējām daudzus paldies vārdus gan par pasākumu, gan vispār par norisēm, ko te organizējam.”

Arī Ražas svētkos Cēsīs gan tirgojās, gan bija bagātīga kultūras programma. Uzstājas vietējie amatiermākslas kolektīvi – deju kolektīvi, vokālie ansambļi, pūtēju orķestris “Cēsis”, tautas vērtes kopa “Dzieti”. Apmek­lētāji varēja gūt noderīgu informāciju, kā pareizi veidot kompostu no zariem, lapām, zāles, dārzeņu mizām un kafijas biezumiem, piedaloties praktiskajā kompostēšanas meistarklasē, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” bija sagatavojis maņu spēli un atjautības uzdevumus, restorāns “H.E.Vanadziņš” noorganizējis aktivitātes par vienu no novada vērtībām – Prie­kuļos audzētajiem kartupeļiem, orientēšanās klubs “Meri­dāns” pārbaudīja apmeklētāju veiklību un vērību, bet Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas biedri bija sagatavojuši rudens gardumus degustēšanai, dalījās ar receptēm un knifiņiem, kā konkrēto produktu vislabāk pagatavot. Savukārt nobaudot silto skābu kāpostu zupu, apmeklētāji ar ziedojumu varēja atbalstīt Zupas virtuves darbu Cēsīs.

Katrīna Stafecka, Cēsu Kultūras centra projektu vadītāja, pastāsta, ka šajā reizē Ražas svētkos bija sarunas par un ap videi draudzīgu dzīvošanu: “Par iespēju pēc iespējas vairāk izmantot rudens veltes, kā arī pareizu rudens atkritumu kompostēšanu. Bet, protams, cēsnieki ļoti izbaudīja vietējo amatiermākslas kolektīvu uzstāšanos, kā arī vislielāko interesi raisīja Latvijas kaulu locītavu un saist­audu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas sagatavotie ievārījumi un marinējumi, visi vēlējās nogaršot, uzzināt receptes. Arī pati pirmo reizi dzīvē pagaršoju ievārījumu, kas gatavots no arbūzu miziņām. Bija ļoti interesanti un pat neiedomājami salikumi, ko tāpēc vien gribējās degustēt, lai zinātu, kā tas garšo. In­teresanti, ka pasākumu apmeklēja arī suņi, kuri mācās suņu skolā Cēsīs, aprodot ar lielāku cilvēku skaitu, un jāteic – tiešām ļoti labi uzvedās un priecēja apmeklētājus ar savu klātbūtni. Bet svētku izskaņā bija Kārļa Ka­zāka koncerts, kurš dalījās ar Cēsīm un arī “Dzietiem” saistītiem stāstiem. Svētki izdevās, laiks lutināja, un gatavojamies atkal nākamajiem sarīkojumiem.”

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