Orientēšanās svētki Cēsīs

Cēsīs un apkaimē aizvadītās nedēļas nogalē valdīja orientēšanās gars, trijās dienās — trīs notikumi.
Vispirms piektdienas vakarā cēsnieki aktīvi iesaistījās Latvijas orientēšanās nakts pasākumā, bet sestdien un svētdien pie Zvārtes ieža Latvijas kausa ietvaros notika sacensības “Cēsu rudens” un “Cēsu stafetes”.
Latvijas orientēšanās nakts
Jau desmito gadu Latvijā notika Orientēšanās nakts, kas šogad risinājās 22 pilsētās, pulcējot rekordlielu dalībnieku skaitu — vairāk nekā septiņus tūkstošus cilvēku. Sesto reizi pasākumā iesaistījās arī Cēsis, kur šogad uz starta stājās 118 komandas jeb aptuveni 350 dalībnieki, sacenšoties četrās grupās — Ģimeņu, Veterānu, Sieviešu un Open.
Komandas varēja veidot divu līdz piecu cilvēku sastāvā, un sacensības notika pēc rogaininga principa. Komandas saņēma karti ar kontrolpunktiem, pašas izplānoja maršrutu, kurus kontrolpunktus apmeklēt atvēlētajās trijās stundās, lai savāktu iespējami lielāku punktu vērtību. Kontrolpunktiem ir dažādas punktu vērtības, tāpēc svarīga pareiza plānošana, vai paņemt vairāk punktus ar mazāku vērtību, vai akcentu likt uz vērtīgajiem. Bet svarīgi iekļauties noteiktajā laikā, jo par kavēšanos punktu skaits tiek zaudēts. Kā teikts, katram jāatrod sava pieeja — skriet ātrāk, plānot gudrāk un nezaudēt komandas garu.
Viskuplāk pārstāvēta bija Ģimeņu grupa, kurā startēja 56 komandas. Vislabāk veicās komandai “Apmaldījušies trijatā”, kurā startēja Juris, Līga un Luīze Gudēvici-Liepiņi, savācot 153 punktus. Viņi bija ļoti precīzi izplānojuši maršrutu, finišējot tikai pusotru minūti pirms kontrollaika beigām. Par punktu mazāk savāca komanda “Kvatro” (Ivars Cekuls un Martins Cekuls), bet trešajā vietā ar 147 punktiem — “Divarpus Ružas” (Rinalds, Renārs un Jānis Ružas).
36 komandas startēja Open grupā. Te visveiksmīgāk ar uzdevumu tika galā komanda “Zebiekstēni” (Andris Gailītis/ Kristaps Kurpnieks), kuri sakrāja 178 punktus. Tikai par punktu atpalika “JurisJānis” (Juris Prokofjevs/ Jānis Dūka), bet trešajā vietā “Putekļu rijēji” (Mārtiņš Treijs/ Ģirts Adlers), kuriem 172 punkti. Šīs trīs komandas bija arī labākās absolūtajā vērtējumā.
Sieviešu konkurencē sacentās 20 komandas, pārliecinoši labākās izrādījās “APM” dalībnieces Sofija Skrapce, Made Vecā un Līna Bērziņa. Viņu kontā 151 punkts. Otrajā vietā “Nespīdini acīs!” (Maija Medne, Laima Grandāne), kurām 119 punkti, bet trešās — “Patruļa” (Santa Spale, Eva Meijere) ar 112 punktiem.
Veterānu grupā startēja septiņas komandas. Pārliecinoši pirmie bija “Z Family” (Iveta Zāģere un Aivars Zāģers), savācot 125 punktus. Otrajā vietā ar 92 punktiem komanda “Mēs ar Tevi” (Aldis Zavickis, Andra Jansone), no kuriem divus punktus atpalika trešās vietas ieguvēji “TANGO A&J” (Anita Kehre/ Jānis Eglītis).
59. “Cēsu Rudens”
“Cēsu rudens”, kas bija Latvijas kausa priekšpēdējais posms, notika izaicinošajā apvidū pie Zvārtes ieža. Tur tas nebija rīkot desmit gadus, šoreiz garajā distancē devās gandrīz 600 dalībnieku, no kuriem daudzi iepriekšējā vakarā bija startējuši arī orientēšanās nakts pasākumā. Tātad atelpas brīdis bija īss.
Savās mājās kuplā pulkā startēja “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi. Vīriem elites grupā VE piektajā vietā finišēja Ainārs Drozds. Šīs rezultāts neļāva iegūt vajadzīgos punktus Latvijas kausa kopvērtējumā, kur viņš joprojām ir otrajā vietā.
Dāmām elites grupā neviena no mājiniecēm nestartēja, uzvaras laurus plūca bijusī cēsniece Aija Skrastiņa no kluba “Briksnis SK”.
Toties bija grupas, kur mājiniekiem tika arī vietas uz goda pjedestāla. V12 grupā uzvarēja Reinis Palsis. V16 grupā pirmajā vietā Miks Graudums, ceturtajā — Teodors Rebinovs, piektajā — Krišjānis Platacis. V18 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja Jēkabs Graudums, tuvāko sekotāju apsteidzot par septiņām minūtēm. Ceturtais šajā grupā — Sebastians Janovs. V65 grupā sāncenšiem nekādas cerības neatstāja Marts Kūlviks. V70 grupā pirmais Gatis Skrastiņš, piektais — Juris Kokins.
V40 grupā otrajā vietā Pēteris Lediņš, piektajā — Raitis Bērziņš. S35 grupā otrajā vietā, tikai sešas sekundes zaudējot uzvarētājai, Kristīne Kokina. S55 grupā otrā Agita Marena, sestā — Inese Boze. S60 grupā sudraba godalga Ivetai Zāģerei.
Bronzas godalgas izcīnīja Sabīne Strazdiņa S21A grupā un Agrita Pilābere S65 grupā.
Tūlīt aiz goda pjedestāla V55 grupā Dagnis Kaņepe.
U8 un U10 grupu nav Latvijas kausa ieskaitē, bet pieredze tiek gūta, lai, sasniedzot U12 grupu, to varētu likt lietā.
V8 grupā uzvarēja Georgs Gudēvics-Liepiņš, 5. vietā — Henrijs Butāns. V10 grupā 3. vietā Jēkabs Bertuks, 4. — Dāvis Jenerts. S10 grupā ceturtā Marlēna Gudēvica-Liepiņa, piektā — Matilde Bērziņa, sestā — Grēta Čudorāne.
V21B grupā, kas arī nav Latvijas kausa ieskaitē, pirmais bija Agris Reiznieks, bet S21B grupā otrā — Maija Medne, trešā — Maija Sedleniece.
“Cēsu stafetes”
Svētdien turpat pie Zvārtes ieža notika pēdējās stafešu sacensības LK kopvērtējuma ietvaros “Cēsu stafetes”. Šoreiz īpašu “odziņu” pievienoja nelabvēlīgie laika apstākļi, orientieristiem nācās paciest lietus šaltis, dažbrīd gana stipras.
Vīriešiem spēcīgākajā V21 grupā notika pamatīga cīņa, kurā mājiniekiem sestā vieta. No bronzas medaļas viņus šķīra trīs sekundes, no ceturtās un piektās — nedaudz vairāk par sekundi. Komandā startēja Edvards Zvirgzdiņš, Tomass Turajs un Mārcis Jansons.
V14 grupā uzvarēja mājinieki — Pauls Salnits, Jānis Saldūksnis, Jurģis Bertuks, otrās vietas sekotājus apsteidzot par divām minūtēm.
V16 grupā jau ierasti uz goda pjedestāla augstākajiem pakāpieniem “Meridiāns OK/ CPSS” puiši. Izņēmums nebija arī šīs sacensības, ļoti pārliecinoši uzvarēja pirmā komanda — Jēkabs Graudums, Teodors Rebinovs. Miks Graudums, bet otrie — Mārtiņš Čablis, Eduards Spēlmanis, Krišjānis Platacis.
V18 grupā trešajā vietā apvienotā “Meridiāns OK/ CPSS/ Siguldas takas” komanda, kurā startēja Ernests Hercenbergs, Renārs Ruža, Ilmārs Ašaks.
V145 grupā (kopējais gadu skaits nedrīkst pārsniegt 145) trešie — Andris Dzalbs, Jānis Naglis, Jānis Butāns.
Grupā V170 otrajā vietā — Dagnis Kaņepe, Marts Kūlviks, Juris Lūsītis.
S14 grupā ceturtajā vietā Dārta Sedleniece, Luīze Gudēvica-Liepiņa, Laima Grandāne.
S18 grupā ceturtās — Made Vecā, Sofija Skrapce, Lauma Jānelsiņa.
S120 grupā otrajā vietā Kristīne Kokina, Zanda Abzalone, Dace Buža-Kivleniece.
S170 grupā trešajā vietā Inese Boze, Vija Šiltere, Sanita Strazdiņa.
Orientēšanās vasaras sezona tuvojas izskaņai. Sezonas pēdējais Latvijas čempionāts norisināsies 2. oktobrī, kad tiks noskaidroti labākie nakts distancēs, bet 4. oktobrī ar masu startu “Siguldas rudenī” noslēgsies Latvijas kausa sezona.
Pirms šī pēdējā kausa posma lielo klubu vērtējumā “Meridiāns OK/ CPSS” saglabā līderpozīciju, bet turpat uz pēdām min “Kāpa OK” un “Auseklis IK”. Viss izšķirsies noslēdzošajā posmā.
Vēl var minēt, ka Lietuvā sācies Eiropas čempionāts orientēšanās sportā, un Latvijas izlases sastāvā viena no līderēm ir Sandra Grosberga, izlasē arī Leonarda Baltiņa un Rūta Dāboliņa no kluba “Meridiāns OK”.
Komentāri