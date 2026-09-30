PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 1. oktobris
Vārda dienas: Zanda, Lāsma, Zandis
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Ar tīkamu melno humoru par produktu dzīvotspēju

Līga Salnite
17:30, 30. Sep, 2026

Norvēģijas Patērētāju padome (Forbrukerrådet) pirms nedēļas, pusotras publicējusi jaunu informatīvo videomateriālu par produktu dzīvotspēju kā teju aizmirstu kvalitāti. Tiesa, par “informatīvu” to grūti nosaukt — man gribētos tam piedēvēt pat tādas kā īsmetrāžas mākslas filmiņas statusu.

Šis norvēģu video ar diviem galvenajiem darboņiem — savā darba ikdienā sagurušo Nāvi un lietu S*dinātāju —, viņu laimīgo satikšanos un kopīgā ceļa uzsākšanu satīriskā veidā parāda, kā sabiedrība pieradusi pie pāragras atbrīvošanās no nelietojamiem priekšmetiem. Sadzīves tehnika, viedierīces un citi produkti salūst pārāk ātri, un šajā stāstā galveno varoņu darbībā tiek nepārprotami norādīts uz ražotāju apzinātu praksi padarīt preces grūti labojamas vai iepriekš nolemt īslaicīgai lietošanai.

Galvenais vēstījums šai trīs minūšu filmiņai ir itin vien­­­­-kāršs — produkts mirst priekšlaicīgi, un tas notiek mērķi. Likt mums nopirkt jaunu.

Tiesa, stāsts izvērsts jauks un pat aizkustinošs. Nāve beidzot ir sastapusi kādu, ar kuru kopā var darīt jaunas lietas, nevis kā viņas gadu tūkstošiem vecajā un vientuļajā profesijā. “Es tiešām izbaudu, ka varu izmantot savu spēju nobeigt arī lietas, ne tikai cilvēkus!” izskan gandarījuma pilna atziņa no Nāves, abiem varoņiem atzīstot, ka krietni vieglāk šis darbs padodas, kad produktos izmantoti zemas kvalitātes materiāli. Ar biklu sasniegumu apziņas smaidu Nāve arī atzīst — lēni, solīti pa solītim sadarbībā viņiem izdosies arī nogalināt planētu, digitālo produktu jeb programmu nogalināšanu vērtējot kā vēl vieglāku. “Ir ļoti laba sajūta būt noderīgai!” pārdomas noslēdz Nāve, novērtējot labo komandas sadarbību.

Tas šķiet ironisks vai pat sarkastisks vērtējums par mūsu attieksmi pret lietām, to kvalitāti un lietderīgo dzīvi. Man tas šķiet, kā bulta ābolā. Kā viens no varoņiem teic improvizētās intervijas laikā: “Skatieties uz kompānijām, kas ražo kārtīgus, ilgspēlējošos produktus — kur tās ir tagad?” “Mirušas,” it mierīgi atbild Nāve.

Padarīsim atkal kvalitāti par dzīves normalitāti. Atgriezīsim šīs vērtības nozīmīgumu.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

No arbūziem uz sparģeļiem un citiem dārzeņiem

08:34, 24. Sep, 2026

Orientēšanās svētki Cēsīs

03:00, 28. Sep, 2026
1

Satiekas, tirgojas un bauda kultūras programmu

03:00, 25. Sep, 2026
7

Arī vēlēšanu izvēle ir kā prāta mīkla, atzīst Jānis Endele

19:28, 25. Sep, 2026

Biatlonisti sadala čempionāta godalgas

18:16, 30. Sep, 2026

Šis gads vīnogām nav labvēlīgākais

03:00, 27. Sep, 2026
2

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Pārdomas pirms vēlēšanām

17:44, 30. Sep, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ar tīkamu melno humoru par produktu dzīvotspēju

17:30, 30. Sep, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Biedējoši uzrunājošās politiķu sejas

17:26, 29. Sep, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vēlmi pārcelties ietekmē arī izglītības līmenis un tautība

14:25, 24. Sep, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Par vienkāršiem jautājumiem

18:21, 23. Sep, 2026

Tautas balss

“Tagad visur runā, ka Latvija ekonomikā atpaliek no kaimiņiem – Lietuvas un Igaunijas. Bet ko …

Seniors

Paši neko neatļaujam

17:45, 30. Sep, 2026

“Jācer, ka mēs, vēlētāji, būsim tik sapratīgi un spēsim atšķirt Latvijai faktiski naidīgos politiskos spēkus, …

A.

Vēlētājam jābūt modram

17:28, 30. Sep, 2026

“Nododot tukšo taru taromātos, naudiņu, kas pienākas, ir iespējams ziedot. Viena no izvēlēm ir to …

Cēsniece V.

Vietējos ziedojumus vietējai patversme

17:27, 29. Sep, 2026

Sludinājumi

Pārdod

Yamaha F4 laivas motors. 4 ZS / 2, 9 kW – mazs, viegls un uzticams …

00:49, 26. Sep, 2026