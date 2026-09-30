Ar tīkamu melno humoru par produktu dzīvotspēju

Norvēģijas Patērētāju padome (Forbrukerrådet) pirms nedēļas, pusotras publicējusi jaunu informatīvo videomateriālu par produktu dzīvotspēju kā teju aizmirstu kvalitāti. Tiesa, par “informatīvu” to grūti nosaukt — man gribētos tam piedēvēt pat tādas kā īsmetrāžas mākslas filmiņas statusu.
Šis norvēģu video ar diviem galvenajiem darboņiem — savā darba ikdienā sagurušo Nāvi un lietu S*dinātāju —, viņu laimīgo satikšanos un kopīgā ceļa uzsākšanu satīriskā veidā parāda, kā sabiedrība pieradusi pie pāragras atbrīvošanās no nelietojamiem priekšmetiem. Sadzīves tehnika, viedierīces un citi produkti salūst pārāk ātri, un šajā stāstā galveno varoņu darbībā tiek nepārprotami norādīts uz ražotāju apzinātu praksi padarīt preces grūti labojamas vai iepriekš nolemt īslaicīgai lietošanai.
Galvenais vēstījums šai trīs minūšu filmiņai ir itin vien-kāršs — produkts mirst priekšlaicīgi, un tas notiek mērķi. Likt mums nopirkt jaunu.
Tiesa, stāsts izvērsts jauks un pat aizkustinošs. Nāve beidzot ir sastapusi kādu, ar kuru kopā var darīt jaunas lietas, nevis kā viņas gadu tūkstošiem vecajā un vientuļajā profesijā. “Es tiešām izbaudu, ka varu izmantot savu spēju nobeigt arī lietas, ne tikai cilvēkus!” izskan gandarījuma pilna atziņa no Nāves, abiem varoņiem atzīstot, ka krietni vieglāk šis darbs padodas, kad produktos izmantoti zemas kvalitātes materiāli. Ar biklu sasniegumu apziņas smaidu Nāve arī atzīst — lēni, solīti pa solītim sadarbībā viņiem izdosies arī nogalināt planētu, digitālo produktu jeb programmu nogalināšanu vērtējot kā vēl vieglāku. “Ir ļoti laba sajūta būt noderīgai!” pārdomas noslēdz Nāve, novērtējot labo komandas sadarbību.
Tas šķiet ironisks vai pat sarkastisks vērtējums par mūsu attieksmi pret lietām, to kvalitāti un lietderīgo dzīvi. Man tas šķiet, kā bulta ābolā. Kā viens no varoņiem teic improvizētās intervijas laikā: “Skatieties uz kompānijām, kas ražo kārtīgus, ilgspēlējošos produktus — kur tās ir tagad?” “Mirušas,” it mierīgi atbild Nāve.
Padarīsim atkal kvalitāti par dzīves normalitāti. Atgriezīsim šīs vērtības nozīmīgumu.
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