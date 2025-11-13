PIESLĒGTIES
Par maz informācijas

Cēsniece J.
09:28
13.11.2025
“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” atzina cēsniece J.

  • Vecais saka:
    13. novembris, 2025. 14:27

    Diez vai daudzi zina, ka “Cēsu pilsētas iedzīvotāju padomi” ievēlēja veseli 159 cilvēki no 15 000 cēsinieku. Lai gan – diez vai daudzus tas vispār interesē…

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

    09:21
    12.11.2025
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Neko nezinu, vainīgs neesmu

    08:18
    09.11.2025
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

    08:17
    08.11.2025
    Sallija Benfelde
    Sallija Benfelde

    Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

    08:13
    07.11.2025
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Otrreizējo lietu LIELĀ bode

    08:29
    06.11.2025
    Par maz informācijas

    09:28
    13.11.2025
    Cēsniece J. raksta:

    “Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

    Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

    09:28
    13.11.2025
    Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

    “Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

    Medijam ir spēks

    09:27
    12.11.2025
    Lasītājs raksta:

    “Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

    Lācis mūsdienās

    09:23
    12.11.2025
    Seniors raksta:

    “Klausos, kā speciālisti televīzijas radījumā saka, ka lāči ienākuši Latvijā un mums ar tiem turpmāk jāsadzīvo. Protams, lāči senāk dzīvojuši Latvijas teritorijā, bet tie pamazām izmedīti, jo bijuši bīstami ganāmpulkiem un arī cilvēkiem. Tagad cenšamies atjaunot plēsīgo dzīvnieku populāciju, bet, šķiet, neaizdomājamies, ka saimnieciskā darbība un cilvēku dzīves­veids simts gados pilnībā mainījies. Vide atšķiras no […]

    Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

    08:20
    10.11.2025
    Cēsniece raksta:

    “Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

