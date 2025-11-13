Par maz informācijas

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” atzina cēsniece J.
Diez vai daudzi zina, ka “Cēsu pilsētas iedzīvotāju padomi” ievēlēja veseli 159 cilvēki no 15 000 cēsinieku. Lai gan – diez vai daudzus tas vispār interesē…