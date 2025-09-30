Par ko saņem algas deputāti

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, izskatās, parlamentāriešiem atalgojums tikai par to, ka vispār piedalās sēdēs un komisijās vienalga, vai kas ir izdarīts,” pārdomās dalījās seniore.
