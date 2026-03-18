Ceturtdiena, 19. marts
Vārda dienas: Jāzeps, Juzefa
Pabalsti demogrāfiju neizglābs

Zariņa kungs no Cēsīm
20:54, 18. Mar, 2026

“Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra viedokļa, ko tad diskusijā izlēma, kādi tai rezultāti, lai veicinātu jauno cilvēku vēlmi veidot kuplākas ģimenes, audzināt vairāk bērnu. Es uzskatu, ka nekādi pabalsti šo jautājumu neatrisinās. Es, pensionārs, iztieku ar savu nelielo pensiju, spēju uzturēt sevi, savu dzīvesvietu, tad šau­bos, ka jaunajiem cilvēkiem ar viņu ienākumiem, pat ja tas ir minimālais atalgojums, nav iespēju audzināt bērnus. Manuprāt, vaina ir tikai patērētāja domāšanā un pārlieku augstajās prasībās. Jaunie cilvēki pirmām kārtām domā par darbu, kur saņemt lielu atalgojumu, kā nopirkt mašīnu, aizbraukt ārzemju ceļojumos. Radīt un audzināt nākamo paaudzi daudziem ir otršķirīgs jautājums. Tāda attieksme pret dzīvi un vērībām mūsdienu nedrošajā situācijā ir gandrīz vai bīstama,” sacīja astoto gadu desmitu slieksni sasniegušais Zariņa kungs no Cēsīm.

Sarmīte Feldmane

Eiro par vairākām stundām īpaši aizsargājamās teritorijās

20:44, 18. Mar, 2026
Līga Salnite

Ieguvumi no tēvu aktīvākas dalības mazuļu aprūpē

21:27, 16. Mar, 2026
Andra Gaņģe

Pārkarsušie Tuvie Austrumi, Ukrainas izturība un Latvijas drošība

13:44, 16. Mar, 2026
Iveta Rozentāle

Troksnis, klusums un mūzika

13:42, 15. Mar, 2026
Sallija Benfelde

Informācija kā ierocis

13:42, 14. Mar, 2026
Tautas balss

