Nesaprotamā steiga

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Piebalgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas ielai, no tās nogriezties pa Ata Kronvalda ielu, lai tiktu atkal uz Piebalgas ielas? Remonts taču nebūs nez cik ilgi, to laiku taču var mazliet pieciest dažas liekās minūtes, kas jāvelta braucienam,” bija neapmierināta apkaimes iedzīvotāja.
