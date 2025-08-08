PIESLĒGTIES
Sestdiena, 9. augusts
Vārda dienas: Madara, Genoveva, Genovefa
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Nesaprotamā steiga

Iedzīvotāja
19:39
08.08.2025
8

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas ielai, no tās nogriezties pa Ata Kronvalda ielu, lai tiktu atkal uz Piebalgas ielas? Remonts taču nebūs nez cik ilgi, to laiku taču var mazliet pieciest dažas liekās minūtes, kas jāvelta braucienam,” bija neapmierināta apkaimes iedzīvotāja.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
6

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
32

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
57

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

Visticamāk, viltus aptauja

16:23
25.07.2025
44

“Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. […]

Mūžizglītība svarīga

16:23
25.07.2025
32

“Mans šīsvasaras pārsteigums Cēsīs – vides izglītības konceptvieta ”Šūna”. Tik daudz interesantu, gudru un izglītojošu sarunu! Arī praktisku nodarbību! Kad vien mani, kas ieinteresēja, gāju uz konceptvietu Rožu laukumā. Cēsīs tādas vietas vienmēr ir pietrūcis un pietrūks turpmāk. Vietas, kur var uzklausīt zinošus speciālistus, uzdot jautājumus, izteikt viedokli, arī satikt tos, kuriem svarīgas tās pašas […]

Izskalotās bedres aizlāpa operatīvi

05:52
23.07.2025
25

“Paldies ceļiniekiem, kas pagājušās nedēļas sākumā ātri un kārtīgi salaboja ceļa Rauna-Cimzas- Mārsnēni izskalojumus. Iepriekšējās dienās stipri lija, piektdien, 11.jūlijā, bija tādi izskalojumi, ka gandrīz bija bīstami braukt. Un jau tajā pašā dienā pie lielākajām bedrēm tika izliktas brīdinājuma zīmes, pirmdien, 12.jūlijā, ceļu labotāji bija klāt un sāka darbu, otrdien ceļš jau bija kārtībā. Nezinu […]

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
31
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
41
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kalendārs ar dienām bagāts

13:04
02.08.2025
28
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Īsāks alkohola tirdzniecības laiks. Vai tas uzlabos situāciju?

17:23
31.07.2025
54
1
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Brīdinājumu vētrā

17:24
30.07.2025
37

Tautas balss

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
6
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
8
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
32
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
57
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

Visticamāk, viltus aptauja

16:23
25.07.2025
44
Cēsniece raksta:

“Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. […]

Sludinājumi

Citi

22:08
17.07.2025
20

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, busa pakalpojumi utt. 24826054