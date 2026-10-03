PIESLĒGTIES
Otrdiena, 6. oktobris
Vārda dienas: Monika, Zilgma, Zilga
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Daba un ekonomika. Kur līdzsvars?

Sarmīte Feldmane
12:21, 3. Okt, 2026

Par to, cik kādreiz necaurejami bija meži, upes bagātas ar zivīm, pļavas ziedēšanas laikā kā krāsains paklājs, putnu korus nevarēja pārdziedāt, tiek runāts un vēlreiz runāts un tad vēl. Ik teikumā ir atsauce uz bioloģisko daudzveidību, kas sarūk. Dabas skaitīšanā apsekoti gandrīz 1,3 miljoni hektāru. Dati rāda, ka Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopi aizņem 10,3% Latvijas teritorijas jeb 670 tūkstošus hektāru. Taču īpaši aizsargājamās teritorijās (ĪADT) vai mikroliegumos atrodas mazāk nekā puse no šīs platības — aptuveni 307 tūkstoši hektāru. Turklāt esošajās ĪADT ir zonas, kurām nav stingru aizsardzības ierobežojumu, tādēļ ne visas biotopu teritorijas ir pilnībā aizsargātas.

14 sauszemes biotopiem aizsargātās platības ir mazākas nekā noteikts Eiropas Komi­sijas vadlīnijās. Tas jau izraisījis pārkāpumu procedūru, kas norāda uz nepilnīgu Natu­ra 2000 teritoriju tīklu, izceļot nepieciešamību paplašināt aizsargātās biotopu teritorijas.

Eiropas Savienības (ES) Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķi paredz, ka līdz 2030. gadam vismaz 30% no ES teritorijas ir aizsargāta, savukārt 10% no ES teritorijas ir stingri aizsargāta. Latvijā šobrīd stingri aizsargāti ir ap 6% no sauszemes teritorijas.

Daba ir jāsaudzē, to nedrīkst noplicināt — to katrs saprot un arī to, ka vērtības nedrīkst iznīcināt. Taču, lai nodrošinātu, ka dabā viss notiek pēc dabas prāta, kādam tas ir jāuzrauga. Lai cilvēki staigātu pa takām, baudītu mežu un upmalu burvību, arī vajag naudu. Cik ir tādu ceļotāju dabā, kuri nepieprasa sakārtotu infrastruktūru? Pastaigas takās, ja vien tās nav privātās teritorijās, ir bez maksas. To uzturēšanu finansē katrs nodokļu maksātājs (arī ES fondus taču piepilda nodokļi). Bet, ja nodokļu naudas seifs ir tukšs? Tad atliek paļauties uz katra sirdsapziņu.

Ja 40 procenti Latvijas ir aizsargātas teritorijas, vai tas ir daudz vai maz? Latvijai noteikti daudz, jo tas vispirms jau ietekmē pašas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu. Nav naudas, lai to darītu. Kur gan tā radīsies, ja uzņēmējdarbība ir ierobežota un zemju īpašnieki par ierobežojumiem saņem niecīgas kompensācijas.

Pēdējās nedēļās gan sāk izskanēt saprāta balss, ka dabas aizsardzības mērķi ir jāsasniedz, saglabājot iespējas uzņēmējiem saimniekot un ražot. Dabas aizsardzības mērķi nedrīkst pārslogot ražojošās nozares ar jauniem ierobežojumiem. Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir ražojošas nozares, kas, īpaši reģionos, dod darbu daudziem cilvēkiem, nodrošina ienākumus ģimenēm, rada eksportspējīgu produkciju un ar nodokļiem dod būtisku pienesumu valstij.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Biatlonisti sadala čempionāta godalgas

18:16, 30. Sep, 2026

Dzērbenē var pabūt citā realitātē

03:00, 1. Okt, 2026
8

Katrs cilvēks ir vērtība

03:00, 5. Okt, 2026

Apkures sezonas tuvums liek saspringt

03:00, 30. Sep, 2026
1

Cēsu novada bērniem un jauniešiem savas vēlēšanas

17:18, 3. Okt, 2026
1

Palēnām uz vieglāku un drošāku pārvietošanos Cēsīs

03:00, 2. Okt, 2026
2

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Daba un ekonomika. Kur līdzsvars?

12:21, 3. Okt, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Bīstamās spēles

12:27, 2. Okt, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uz savas ādas sajūtamie Eiropas Savienības plusi

12:19, 2. Okt, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Pārdomas pirms vēlēšanām

17:44, 30. Sep, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ar tīkamu melno humoru par produktu dzīvotspēju

17:30, 30. Sep, 2026

Tautas balss

“Visu vasaru nebija jākaro ar odiem, pat ne reizi nemeklēju kādu atbaidītāju. Aizvadītajās brīvdienās nevarēja …

Lasītāja

Ko daba vēsta

12:30, 5. Okt, 2026

“Pašvaldība nepārtraukti pārdod vai, kā birokrātiskā valodā pareizi, atsavina kādu nekustamo īpašumu. Jāsecina, ka gan …

Novadniece K.

Ko pašvaldība dara ar īpašumiem

12:29, 3. Okt, 2026

“Izlasīju otrdienas “Druvā” kāda kunga teikto, ka žēlojamies par ekonomiku, bet paši neko neatļaujam darīt. …

Bijusī cēsniece

Jālaiž pie varas jaunie spēki

12:28, 2. Okt, 2026

Sludinājumi

Citi

Visa veida celtniecības darbi un remonta darbi, veco mēbeļu utilizācija, dažādi saimnieciskie darbi, zāles pļaušana …

14:58, 2. Okt, 2026

Citi

Piedāvāju plašu profilu celtniecības darbus , iekšdarbi , ka arī ārdarbi , kā arī iespējami …

14:13, 2. Okt, 2026

Pārdod

Yamaha F4 laivas motors. 4 ZS / 2, 9 kW – mazs, viegls un uzticams …

00:49, 26. Sep, 2026