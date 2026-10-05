“Visu vasaru nebija jākaro ar odiem, pat ne reizi nemeklēju kādu atbaidītāju. Aizvadītajās brīvdienās nevarēja vien atkauties un kā jau rudenī, visi tādi nikni. Atceros, kā vērotāji bija secinājuši, ka vasarās un rudeņos pirms vēlēšanām ir daudz žagatu. Šogad – nekā. Nez, ko tas nozīmē? Toties putni ir noēduši visas ogas pīlādžiem, aronijām. Tā notiek retu rudeni, parasti taupa ziemai. Vai secināt, ka pirmsvēlēšanu laiks kā niknu odu sīkšana ar sāpīgiem kodieniem līdz asinīm un pumpām? Un to, ka ziema nebūs maiga,” vērojumu pārdomās dalījās lasītāja no laukiem.
Ko daba vēsta
Lasītāja
12:30, 5. Okt, 2026
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