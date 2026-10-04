Katrs cilvēks ir vērtība

Pie koncertzāles “Cēsis” izklāts sarkanais paklājs, fotogrāfijā tiek iemūžināts katrs goda viesis, tad brīdis atelpai no ceļa un gaida lielā zāle. Te svinīga, klusināta noskaņa, balti klāti galdi un “Svētki tev” var sākties.
“Tie ir svētki cilvēkiem ar invaliditāti, viņu draugiem un ģimenēm. Citos svētkos viņi nav centrā, te ir pelnījuši būt goda viesi,” “Druvai” sacīja biedrības “Designed to Live” vadītāja Keitija Ledervuda un uzsvēra, “esmu kristiete un ticu, ka Dievs šos cilvēkus ir radījis īpašus, vēlamies, lai arī viņi iepazīst Dieva mīlestību, paši iepazīstas un bauda laiku kopā, kā arī gribam parādīt, ka viņi ir augstu novērtēti, mīlēti un cienīti.”
K. Ledervuda ar komandu, brīvprātīgajiem un 20 draugiem un atbalstītājiem no Teksasas ASV sarūpēja “Svētkus tev”. Ik uzrunā tika uzsvērta Dieva mīlestība, kura spēj dziedēt un piepildīt ikvienu dzīvi. Cēsu misijas “Internation Church” sludinātājs Davids Jarmošiks atgādināja, ka katram cilvēkam ir savs raksturs, grūtības un sapņi, varam atšķirties pēc profesijas, vecuma, izskata, fiziskajām iespējām vai dzīves pieredzes, bet pāri mūsu atšķirībām stāv Dievs.
“Varam daudz spēt, bet ne visu un ne vienmēr. Plānojam nākotni, bet nevaram to kontrolēt, dažreiz pietiek ar vienu notikumu, vienu diagnozi, avāriju vai kāda cita lēmumu, lai dzīve mirklī mainītos. Tad jautājam — kāpēc tas notika tieši ar mani, kur ņemt spēku, kad tā vairs nav. Dievs spēj darboties, kur neredzam iespējas. Dievs nemainīs pagātni, bet ir brīži, kad ar pašu spēku nepietiek, tad palīdz Dievs,” vēstījumā pauda sludinātājs.
Madonas baptistu draudzes mācītājs, Latvijas Bībeles biedrības vadītājs Pēteris Eisāns uzsvēra, ka katram cilvēkam ir savas plaisas, dažam tās redzamas no ārpuses. Viņš par tām runāja līdzībās ar japāņu keramikas restaurācijas mākslu incugi. Saplīsuša keramikas vai porcelāna trauka lauskas salasa, salīmē, izceļot ar zelta, sudraba vai platīna pulveri. “Rētas” trauku padara vēl skaistāku.
“Svinēsim dzīvi,” aicināja “Svētki tev” rīkotāji. “Smilšu kino” atklāja stāstu par mīlestību, kas pārvērš cilvēku. Koncertā Kaspars un Anda Zemīši priecēja ar pazīstamām dziesmām. Tad svinīgā zāle pārvērtās par restorānu. Galanti oficianti pasniedza ēdienus, raisījās saviesīgas sarunas.
Liepēniete Justīne Vīksna uz svētkiem bija atnākusi kopā ar draudzeni Jūliju Biti. “Bērnību pagalmā pavadījām kopā. Tagad viņa ir Liepā, es Cēsīs, tik bieži netiekamies. Šī ir laba iespēja pabūt kopā. Viņa atbrauca pie manis, sapucējāmies,” pastāstīja Jūlija un uzsvēra, ka svētki ir ļoti aizkustinoši. Justīne atklāja, ka viņai patīk apmeklēt dienas centru Priekuļos. “Daudz zīmēju ar krāsainajiem zīmuļiem un veidoju glezniņas no akmentiņiem,” stāstīja “Svētki tev” goda viese. Jūlija un Justīne atcerējās, kā bērnībā kopā darījušas blēņas, spēlējušas veikalus, rīkojušas modes skates.
Jurģis Rancāns kopā ar mammu Solvitu atbraukuši no Raunas. “Jūtamies priviliģēti, viss tik skaisti,” sacīja mamma, bet Jurģis pastāstīja, ka ļoti paticis “Smilšu kino”. Viņam prieku sagādā krāsojamās grāmatas un gleznošana ar ūdenskrāsām. “Aizkustinoši svētki. Par to, ko dara Keitija, nezinājām, apbrīnojami,” bilda Solvita.
Katrs svētku goda viesis arī saņēma piemiņas dāvanu, sociālajā uzņēmumā “Visi var!” gatavotu kronīti. Tad sekoja pārsteigums — zālē tika ievesta milzīga, 16 kilogramus smaga torte. To svētku viesiem bija izcepusi Oksana Trifanova.
“Esmu ļoti priecīga. Skaists vakars skaistā pilsētā un zālē,” sacīja Keitija. Daudzi vēlējās ar viņu aprunāties, pateikt paldies ne tikai par svētkiem, bet to, ka viņa palīdz nelaimē nokļuvušajiem. Keitijas uzņēmums izgatavo augstas kvalitātes protēzes un nodrošina rehabilitāciju cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
“Bija smaga avārija, man pateica, ka nestaigāšu. Ja Keitija nepalīdzētu, es nestaigātu,” asarām acīs pastāstīja cēsnieks Andis Mizis, bet Velga Dadzīte kā brīvprātīgā palīdzējusi arī iepriekšējo “Svētki tev” rīkošanā, kas notika pirms astoņiem gadiem Rīgā. Tagad viņa atbalsta dažādas Keitijas rīkotās aktivitātes.
Cēsniece Līga Matuseviča bilda: “Kā šodien tika uzsvērts, nav nozīmes, cik esi stiprs, vesels vai slims, dzīvība ir augstākā vērtība visa mūža garumā. Ikvienam ir būtiski sadzirdēt, sajust, ka esi svarīgs, gaidīts, ka esi vērtība.”
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