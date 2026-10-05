Kopā laiks skrien ātri

Amatas kultūras namā seniori svinēja svētkus. Amatas pagasta pensionāru biedrība “Dzīvesprieks” bija uzaicinājusi draugus no Zaubes, Cēsīm un Nītaures, lai sarunās kopā pavadītu laiku.
“Šo tikšanos nosaucām par “Paaudžu pavedieniem”, jo kopā ar mums ir mūsu bērni, mazbērni un mazmazbērni,” teica “Dzīvesprieka” vadītāja Aleksandra Freivalde. Ar dzeju, dziesmām un dejām visus uzmundrināja Amatas pamatskolas skolēni, kā arī jaunie talanti — Ulvis Krieviņš ar pazīstamām dziesmām priecēja pasākuma apmeklētājus un īpaši vecmāmiņu un vectētiņu, bet Ieva Dārziņa ar dejām pārsteidza arī mammu un tēti.
“Kā ir ielūgums, tā esam klāt. Ģikšos vienmēr ir ļoti jauks pasākums, sirsnīgs, pārdomāts. Viņi iestudē interesantus skečus, cerams, ka arī šogad būs,” atzina nītauriete Zane Bitmeta un piebilda, ka toreiz, kad atklāja Amatas kultūras namu, vīrs dziedājis vietējā korī. Aivars Solovjovs pastāstīja, ka viņam ar Ģikšiem saistās jaunības atmiņas. “Labprāt braucu uz pasākumiem Amatā, Ģikšos, Līgatnē, ir interesanti,” bilda nītaurietis.
Arī šajā tikšanās reizē amatieši izrādīja skeču. To bija iestudējusi Ingrīda Lāce. “Tēma mums aktuāla, pagastā nav daktera. Skečā izspēlējām, ka viņš beidzot ierodas un ar kaitēm nomāktie pacienti dodas uz vizīti. Vainas jau mēdz būt ļoti dažādas,“ pastāstīja I. Lāce un piebilda, ka jau trešo gadu senioru pasākumā tiek spēlēts skečs. Aktieru spēli ik pa laikam pārtrauca skaļi aplausi. Tos saņēma Edvīns Šekavs, Alda Baumane, Aida Auziņa, Zita Ščeglova un Aija Enzeliņa.
Zaubes pagasta pensionāri rīta pusē bija paguvuši paciemoties pie līgatniešiem “Arbūzu svētkos” un atveda sveicienus, arbūzu cienastam un arī arbūzu sēklas. “Nākamgad jāiesēj, kopā neko līdz šim neesam audzējuši,” atzina A. Freivalde un uzsvēra, ka katra senioru biedrība savā ikdienā kopā dara kaut ko interesantu, iesaista biedrus. Citu pieredze ir ļoti vērtīga. “Dzīvesprieka” vadītāja arī pastāstīja, ka agrāk amatieši draudzējušies ar daudzām senioru biedrībām, bet, gadiem ejot, nomainījušās paaudzes, biedrību darbība.
“Aizsēdēties nedrīkst, biedrībā ienāk jauni dalībnieki, viņiem ir citas intereses, prasmes,” bilda A. Freivalde, bet biedrības “Cēsu pensionāri” vadītāja Māra Virskule pastāstīja, ka šogad biedrībā iestājušies
19 jauni biedri. “Viņi vēlas darboties, biedrība paver šādas iespējas,” teica M. Virskule un uzsvēra, ka cēsnieki uz pasākumiem Amatā brauc jau kopš 2009. gada. Nītaures senioru biedrības “Labākie gadi” pārstāvis Aivars Solovjovs vērtēja, ka seniori ir kūtri. Baltu vienības dienā ikviens bija aicināts pie baltu sasaukšanās ugunskura
pie estrādes. Atnākuši vien nedaudz vairāk par desmit.
“Biedrībā ir aktīvs kodols, pārējie iesaistās, un ļoti daudz ko darām kopā. Ideju netrūkst, labprāt braucam ciemos pie citiem un uzņemam Zaubē,” teica Zaubes senioru biedrības “Sidrabozols” vadītāja Gunta Rudmieze.
Līksmība, omulība, satikti pazīstami kaimiņi, iepazīti jauni, izgriezts valsis, nodziedāta kopīga dziesma — tā ritēja “Paaudžu pavediens” Ģikšos. Tas rit tālāk.
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