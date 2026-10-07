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Cēsu Sporta skola uzvar komandu vērtējumā

Jānis Gabrāns
18:52, 7. Okt, 2026

Ātrākās. Komandu sprinta stafetēs S14 grupā uz goda pjedestāla diviem augstākajiem pakāpieniem CPSS audzēknes. Uzvarēja Rebeka Martinova un Paula Jaunzema, otrās — Alise Krastiņa un Luīze Spalviņa. FOTO: Agris Veckalniņš

Ar Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) uzvaru komandu kopvērtējumā sporta skolu grupā noslēdzies Latvijas Slēpošanas federācijas rīkotais šī gada rollerslēpošanas čempionāts. Kā norāda sporta skolā, panākums īpaši svarīgs tāpēc, ka šī ir pirmā reize, kad gada garumā uzvarēts kopvērtējumā gan ziemas, gan vasaras sezonā!

Noslēdzošais posms

Valsts čempionāts rollerslēpošanā notika piecos posmos, pēdējā vispirms sacensības individuālajā distancē duatlonā (kross+rollerslēpošana klasiskajā solī), bet noslēdzošā disciplīna — komandu sprints. Kā tad veicās CPSS audzēkņiem.

Duatlonā, kas notika Madonas Smeceres sila kompleksā, V20 grupā sudraba godalgu izcīnīja Rūdolfs Raudziņš, bet S20 grupā sudrabs Amēlijai Zaķei. Krosā viņa uzrādīja otro laiku, rollerslēpošanā spēja to sadeldēt, taču distance bija par īsu, lai finišētu pirmā, no uzvarētājas Amēliju šķīra 5,2 sekundes.

V18 grupā vicečempiona tituls Ernestam Skridem, bet S18 grupā bronzas medaļu izcīnīja Adele Šlēziņa. Jāmin, ka par uzvarētāju kļuva Estere Piksone (Cēsis).

V16 grupā uzvarēja madonietis Maksims Ščitovs, bet divas nākamās vietas CPSS audzēkņiem, otrais — Gustavs Bērziņš, uzvarētājam zaudējot 7,7 sekundes, trešais — Gundars Cālītis. Sestajā vietā Jānis Lingarts.

V14 grupā sudraba godalga Adrianam Avenam, bet 5. vietā Miķelis Klimovičs. S14 grupā par čempioni kļuva Luīze Spalviņa, par trim sekundēm apsteidzot Alūksnes sporta skolas pārstāvi Adrianu Kodaļevu, bet trešā — Loreta Melnirbe.

S12 grupā trešajā vietā Līva Driķe.

Visjaunākās grupas U10 dalībnieki veica šķēršļu joslu uz rolleriem. Līdz goda pjedestālam neviens no CPSS gan neaizsniedzās, zēnu konkurencē 4. vietā Teodors Neilands, bet meiteņu konkurencē tūlīt aiz goda pjedestāla Karlīne Brokāne.

Jāmin, ka V50 grupā pirmajā vietā cēsnieks Mariss Zariņš.

Latvijas čempionāts noslēdzās ar komandu sprinta stafetēm, kas risinājās Rīgā, Uzvaras parkā. Komandā divi dalībnieki, kuri pamīšus katrs savu etapu veic trīs vai divas reizes, atkarībā no vecuma grupas.

S grupā zelta godalgu izcīnīja Laura Alziņa un Amēlija Zaķe. V grupā piektajā vietā Kristers Beikulis un Patriks Pužulis.

V18 grupā jau no otrā posma līderpozīciju ieņēma CPSS duets Armands Gulbis un Ernests Skride, izcīnot čempionu titulu.

V16 grupā par uzvarētājiem kļuva Artūrs Zaķis un Gustavs Bērziņš, 4. vietā Klāvs Gavars un Jānis Lingarts, bet 5. — Otto Gaiss un Gundars Cālītis.

S16 grupā uzvarēja Ogres biatlona kluba komanda, bet par otro un trešo vietu savā starpā cīkstējās divas CPSS komandas. Cīņa līdz pēdējiem distances metriem, un rezultātā Annija Brokāne un Zane Salmiņa izcīnīja sudraba godalgas, par nepilnu sekundi apsteidzot komandas biedrenes Sendiju Dūmiņu un Elzu Krastiņu.

S14 grupā CPSS audzēknes uz goda pjedestāla diviem augstākajiem pakāpieniem. Uzvarēja Rebeka Martinova un Paula Jaunzema, kuras par 2,2 sekundēm apsteidza Alisi Krastiņu un Luīzi Spalviņu, kurām sudraba medaļas.
Divas pirmās vietas arī zēniem V14 grupā, kur par čempioniem kļuva Otto Selga un Adrians Avens, bet vicečempioni šoreiz — Miķelis Klimovičs un Miks Klimovičs.

S12 grupā par uzvarētājām kronētas Līva Driķe un Karlīna Dedumeta, bet tūlīt aiz goda pjedestāla vēl divas CPSS komandas. Ceturtās Adele Millere un Maija Apine, bet piektās — Madara Šķēle un Elizabete Cercina.

V12 grupā otrie Renārs Zaķis un Martins Petrovičs.

S10 grupā zelta godalgas Evai Driķei un Karlīnei Brokānei, bet V10 grupā trešajā vietā Teodors Neilands un Kristaps Spulle, bet sestajā — Henrijs Gulbis un Filips Tirzmalis.

Vēl jāmin, ka V90 grupā (dalībnieku kopējais vecums nedrīkst pārsniegt 90) par čempioniem kļuva Cēsu duets Mārtiņš Zaķis un Mariss Zariņš.

Kā jau ierasts, vasaras sezonā galvenā cīņa par uzvaru kopvērtējumā CPSS komandai bija ar Madonas BJSS rollerslēpotājiem, bet sezonas vidū cēsnieki panāca izrāvienu, ko nosargāja līdz pēdējai sacensību dienai, kurā to tikai nostiprināja, apsteidzot konkurentus par vairāk nekā 700 punktiem. Trešajā vietā sporta skola “Arkādija”.

Sezonas kopvērtējums

Uzreiz pēc sacensību noslēguma tika apbalvoti arī sezonas ranga uzvarētāji un laureāti visās vecuma grupās. Bez kārotā uzvarētāju kausa komandu vērtējumā, CPSS audzēkņiem labi rezultāti arī individuālajā vērtējumā.

Vīriešiem elites grupā 4. vietā Rūdolfs Raudziņš, 5. — Ernests Skride. Sievietēm elites grupā trešā Estere Piksone (Cēsis), piektā — Amēlija Zaķe.

V20 grupā 3. — R. Raudziņš, S20 grupā 2. — A. Zaķe.

V18 grupā ranga uzvarētājs Ernests Skride, S18 grupā pirmā Estere Piksone (Cēsis), 4. — Adele Šlēziņa.

V16 grupā pirmais Gustavs Bērziņš, otrais — Artūrs Zaķis, piektais — Gundars Cālītis. S16 grupā otrā — Elza Krastiņa, piektā — Zane Salmiņa, sestā — Marta Brence.

V14 grupā otrais Adrians Avens, ceturtais — Oto Selga, piektais — Miķelis Klimovičs. S14 grupā trešā — Paula Jaunzema, ceturtā — Rebeka Martinova, sestā — Alise Krastiņa.

S12 grupā ceturtā — Līva Driķe, piektā — Justīne Dedumeta; V12 grupā piektais — Martins Petrovičs.

S10 grupā trešā Viktorija Vilcāne, V10 grupā piektais — Teodors Neilands.
Latvijas čempionāts aizvadīts, bet vasaras sacensību sezona noslēgsies ar “Slēpotāju krosu” 17. oktobrī Pļaviņu slēpošanas — biatlona bāzē “Jankas/ Jaujas”.

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