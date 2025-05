Ne visiem der

“Iedzīvotāji sasparojāmies un balsojām par sava pagasta projektu, lai tas saņemtu līdzdalības budžeta finansējumu. Diemžēl mums neizdevās. Taču saskāros ar būtisku problēmu – uzrunāju pagasta cilvēku, izstāstu, ko gribam izdarīt, viņš priecīgs un piekrīt. Pastāstu, ka jānobalso un visērtāk to izdarīt klientu apkalpošanas centrā, lai paņem līdzi dokumentu. Ar to saruna beidzās. Taču vairāki labi pazīstami kaimiņi, kuri jau cienījamos gados, skaidri pateica, ka savus datus tādā nolūkā neizmantos. Viņus uztrauc datu drošība, par ko tik daudz runā un skaidro. Varbūt tomēr šo balsošanu var organizēt tā, lai nobalsot var ne tikai elektroniski,” pārdomās dalījā Iveta no laukiem.