Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

Iedzīvotāja
08:16
09.11.2025
9

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu mājas, jo tur it kā kāds tos speciāli audzējot. Savulaik zvanīju patversmei, man teica, lai pati tieku galā un aizvedu viņiem pieklīdušo, bet nākamajā reizē jau bija cita attieksme. Darbiniece atbrauca, palīdzēja kaķus saķert, aizveda. Tomēr man sētā dzīvo pieci minkas, divi pašas, trīs atnākuši un nav gājuši prom. Ar varu taču nedzīsi,” sacīja Vaives apkaimes iedzīvotāja.

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
13
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
15
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
20
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26

