Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu mājas, jo tur it kā kāds tos speciāli audzējot. Savulaik zvanīju patversmei, man teica, lai pati tieku galā un aizvedu viņiem pieklīdušo, bet nākamajā reizē jau bija cita attieksme. Darbiniece atbrauca, palīdzēja kaķus saķert, aizveda. Tomēr man sētā dzīvo pieci minkas, divi pašas, trīs atnākuši un nav gājuši prom. Ar varu taču nedzīsi,” sacīja Vaives apkaimes iedzīvotāja.
