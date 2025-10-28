Meitene un meitene … dušā

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Protams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava dzimumam pārstāvēm nav nemaz vieglāk. Tas mēdz būt emocionāli ļoti smagi. Katra meitene attīstās atšķirīgi, nereti citas par kādu, kas atšķiras, smīkņā. Ir arī meitenes, kas vispār kautrējas rādīties citiem kailas. Varbūt vērts domāt, kā sporta nodarbībās nodrošināt meitenēm iespēju sakopties katrai individuāli,” problēmu iezīmēja kāda māmiņa.
Pretiga perversa greizo spogulu ideologija.no kuras jaatsakas..kas ir retrunaa ar dieva raditas pasaules kartibu