PIESLĒGTIES
Otrdiena, 28. oktobris
Vārda dienas: Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Meitene un meitene … dušā

Māmiņa
09:15
28.10.2025
15
1

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava dzimumam pārstāvēm nav nemaz vieglāk. Tas mēdz būt emocionāli ļoti smagi. Katra meitene attīstās atšķirīgi, nereti citas par kādu, kas atšķiras, smīkņā. Ir arī meitenes, kas vispār kautrējas rādīties citiem kailas. Varbūt vērts domāt, kā sporta nodarbībās nodrošināt meitenēm iespēju sakopties katrai individuāli,” problēmu iezīmēja kāda māmiņa.

Komentāri

  • Stambulas konvencija ir saka:
    28. oktobris, 2025. 10:38

    Pretiga perversa greizo spogulu ideologija.no kuras jaatsakas..kas ir retrunaa ar dieva raditas pasaules kartibu

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

    09:38
    27.10.2025
    22

    “Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

    Lapu pūtējs ir, bateriju nav

    12:37
    26.10.2025
    19

    “Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

    Aizstāv veselības ministru

    12:36
    25.10.2025
    22

    “Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

    Ielas remonts ievilcies

    12:48
    23.10.2025
    43

    “Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

    Cik droši dalīties ar pārtiku

    12:47
    22.10.2025
    32

    “Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

    Muzejs, ne izklaides vieta

    12:47
    21.10.2025
    24

    “Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

    Domas un viedokļi

    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Kontroles un brīvības līdzsvars

    11:08
    27.10.2025
    16
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

    11:06
    26.10.2025
    20
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

    11:05
    25.10.2025
    86
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Nedaudz iespringt līdz laimei

    12:45
    22.10.2025
    27
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Rudens demonizēšana

    10:03
    21.10.2025
    35

    Tautas balss

    Meitene un meitene … dušā

    09:15
    28.10.2025
    15
    1
    Māmiņa raksta:

    “Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

    Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

    09:38
    27.10.2025
    22
    Lasītājs L. raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

    Lapu pūtējs ir, bateriju nav

    12:37
    26.10.2025
    19
    Pircēja raksta:

    “Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

    Aizstāv veselības ministru

    12:36
    25.10.2025
    22
    Lasītāja no Vaives puses raksta:

    “Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

    Ielas remonts ievilcies

    12:48
    23.10.2025
    43
    Kārlis raksta:

    “Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

    Sludinājumi

    Citi

    06:47
    23.10.2025
    10

    Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

    Citi

    23:57
    09.10.2025
    32

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

    Citi

    21:57
    01.10.2025
    27

    Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054