Mazajām pensijām – lielāku indeksu

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai mazliet vairāk par 400 eiro. Tāpēc nav taisnība arī teiktajam, ka nevienam mēnesī nebūs mazāk par pieciem simtiem,” ar vecuma pensijas indeksācijas nosacījumiem bija neapmierināta cēsniece.
