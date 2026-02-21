Lūdz tikai nelielu atbalstu

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti apmaksāt. Tagad liekot klāt kaut kādu koeficientu, lai vairāk cilvēku varētu saņemt mazturīgā statusu un pieteikties apkures pabalstam. Taču es negribu būt ne trūcīgais, ne mazturīgais, es ar visu tieku galā, tikai šajos mēnešos man vajadzētu mazu palīdzību. Vai tiešām pašvaldība nevar atteikties no kādiem svētkiem un mazliet palīdzēt tiem, kam ikdienā nekāds atbalsts nav vajadzīgs,” sacīja priekulietis.
Komentāri