Latvijas preces - dārgas

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Nezinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gaumes jautājums, bet man šķiet, ka, piemēram, Vācijā, Francijā ražotie sieri ir garšīgāki par analoga nosaukuma Latvijā gatavotajiem.
Un ļoti dārga produkcija ir tirdziņos. Par dažiem iesaiņotiem marmelādes gabaliņiem prasa piecus eiro. Bet laikam jau pircēji ir,” pārdomās dalījās seniore M.
