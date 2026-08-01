Estere Volfa apliecina savas līderpozīcijas

Cēsu olimpiskā centra slēpošanas un biatlona bāzē aizvadīta Latvijas vasaras čempionāta biatlonā 1. kārta, kas vienlaicīgi bija svarīgas Latvijas pieaugušo un junioru izlases komandu atlases sacensības gaidāmajai ziemas sezonai. Šoreiz uz starta stājās arī gandrīz visi Latvijas labākie biatlonisti, trūka tikai Andreja Rastorgujeva, toties visas vadošās biatlonistes bija ierindā. Atgādināsim, ka aizvadītajā ziemas sezonā par Latvijas sieviešu izlases līderi kļuva Estere Volfa, esot rangā augstāk par citām, un viņa to apliecināja arī vasaras čempionātā, abās distancēs kāpjot uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Pirmajā dienā individuālā distance, un dāmu konkurencē ar trim kļūdām šautuvēs (1+0+1+1) uzvarēja E. Volfa. Otrajā vietā, zaudējot 15 sekundes, — Baiba Bendika (0+2+2+0), bet bronzas medaļu izcīnīja Sanita Buliņa (Alūksne), kurai pieci nesašauti mērķi (0+2+2+1). Piektajā vietā — Annija Sabule (2+0+0+2), sestā — Elza Bleidele (2+2+3+1).
Labs sniegums arī daudziem Cēsu sporta skolas audzēkņiem.
V21 grupā uzvarēja Rūdolfs Raudziņš, bet 5. — Ernests Skride. S21 grupā visprecīzāk šāva Laura Alziņa, kura ar četrām kļūdām (katrā šautuvē viens nesašauts mērķis) izcīnīja uzvaru, otrās vietas ieguvēju Martīni Djatkoviču no Daugavpils, kurai par vienu nesašautu mērķi vairāk, apsteidzot par 1,7 sekundēm. Piektajā vietā — Amēlija Zaķe. V19 grupā pirmais Kristers Beikulis.
V17 grupā mūsējiem viss goda pjedestāls: uzvarēja Klāvs Gavars, otrais — Artūrs Zaķis, trešais — Armands Gulbis. Sestajā vietā — Gustavs Bērziņš, kuram visprecīzākā šaušana starp konkurentiem, taču solis nebija tik ātrs, lai kāptu uz goda pjedestāla.
S17 grupā zelta medaļa Adelei Šlēziņai, piektā — Nellija Puriņa, sestā — Zane Salmiņa.
V15 grupā pirmais — Gustavs Spolītis, trešais — Jānis Lingarts.
S15 grupā 5. — Marta Brence, 6. — Rebeka Martinova.
Jaunākajā U13 grupā sportisti sacentās tikai rollerslēpošanā bez šaušanas. Zēniem trešajā vietā — Otto Selga, ceturtais — Miks Klimovičs. Meitenēm sešniekā četras CPSS audzēknes. Uzvarēja Luīze Spalviņa, otrā — Alise Krastiņa, ceturtā — Līva Driķe, sestā — Tīna Groševa. Otrajā dienā sprintā dāmām atkal ātrākā bija E. Volfa, kura ar divām kļūdām (1+1) otrās vietas ieguvēju Sanitu Buliņu (2+1) apsteidza par 30,8 sekundēm. Trešā — B. Bendika (1+3), ceturtā — E. Bleidele (0+2), piektā — A. Sabule (1+1).
V21 grupā otrais — E. Skride, ceturtais — R. Raudziņš.
S21 grupā otro uzvaru šajā posmā svinēja L. Alziņa, bet ceturtā — A. Zaķe.
V19 grupā pirmais K. Beikulis.
V17 grupā atkal pirmais K. Gavars, par 7,2 sekundēm apsteidzot savu komandas biedru A. Gulbi. Trešais — A. Zaķis, piektais — G. Bērziņš.
Uzvara arī A. Šlēziņai S17 grupā, piektā — N. Puriņa, sestā — Z. Salmiņa.
V15 grupā otrais J. Lingarts, sestais — O. Gaiss.
S15 grupā goda pjedestāls viešņām, bet trīs nākamās — CPSS biatlonistes E. Krastiņa, P. Jaunzema, M. Brence.
V13 grupā piektais — M. Klimovičs. S13 grupā pirmā — L.Spalviņa, trešā — A. Krastiņa, piektā — T. Groševa.
Latvijas čempionāta otrais posms plānots septembra izskaņā.
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