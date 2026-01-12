“Ja teiktu, ka visa Latvija svin Raimonda Paula jubileju, nebūtu pārspīlēts. Var vairāk vai mazāk patikt komponista radītās melodijas, bet viņa kā personības devums Latvijas kultūrai un tautas vienošanai ir izcils. Pauls atklājis un izauklējis daudzus talantus, viņa dziesmas dzied solisti, ansambļi, kori, dzied bērni un sirmgalvji. Viņa melodijas ir ne vienas vien latviskās dejas pamatā, izceļ lugu un kinofilmu saturu. Un aizvien biļetes uz koncertiem, kuros uzstājas pats komponists un reizē arī pianists, ir izpirktas. Lai turpinās Raimonda Paula radošā enerģija!” tādu sveicienu vakardienas, 12.janvāra, jubilāram Maestro Paulam nodot vēlējās viņa dziesmu izpildītājas.
Komponists, kas vieno
Dziesmu izpildītājas
20:59, 12. Jan, 2026
