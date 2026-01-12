PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 12. janvāris
Vārda dienas: Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
Komponists, kas vieno

Dziesmu izpildītājas
20:59, 12. Jan, 2026

“Ja teiktu, ka visa Latvija svin Raimonda Paula jubileju, nebūtu pārspīlēts. Var vairāk vai mazāk patikt komponista radītās melodijas, bet viņa kā personības devums Latvijas kultūrai un tautas vienošanai ir izcils. Pauls atklājis un izauklējis daudzus talantus, viņa dziesmas dzied solisti, ansambļi, kori, dzied bērni un sirmgalvji. Viņa melodijas ir ne vienas vien latviskās dejas pamatā, izceļ lugu un kinofilmu saturu. Un aizvien biļetes uz koncertiem, kuros uzstājas pats komponists un reizē arī pianists, ir izpirktas. Lai turpinās Raimonda Paula radošā enerģija!” tādu sveicienu vakardienas, 12.janvāra, jubilāram Maestro Paulam nodot vēlējās viņa dziesmu izpildītājas.

Domas un viedokļi

Andra Gaņģe

Birokrātiju drupina pa gabaliņam

11:51, 12. Jan, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Vilks paēdis – kaza dzīva?

11:50, 11. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kāda diktatora nedienas otrpus okeānam

11:00, 10. Jan, 2026
Līga Salnite

Šobrīd esam pareizajā vietā

11:11, 8. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Priekškars aizveras

11:10, 7. Jan, 2026

Tautas balss

Karogus atstāt svētkiem

11:59, 10. Jan, 2026
Lasītāja S. raksta:

“Patīk Cēsu Vienības laukums, kad tajā mirdz egle, ne visapkārt laukumam plīvo karogi. Ieteiktu tiem, […]

Sajukums ar jubilejas datumu

11:59, 9. Jan, 2026
Dzie­dātāja raksta:

“Paldies dievam, ka mani varēja sazvanīt un pateikt, ka kora “Be­verīna” 60. jubilejas koncerts būs […]

Egle rada prieku

11:57, 17. Dec, 2025
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan […]

Klientus necenšas piesaistīt

17:11, 13. Dec, 2025
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur […]

